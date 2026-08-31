Sheinbaum presenta estrategia nacional “ABC de las emociones” para fortalecer la salud mental de adolescentes (Moisés Pablo Nava)

En el marco del nuevo ciclo escolar, la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la puesta en marcha del programa “ABC de las emociones”, una estrategia nacional enfocada en fortalecer el bienestar socioemocional y la salud mental de adolescentes que será implementado en escuelas de educación básica y media superior.

El anunció de esta iniciativa se dio en la conferencia matutina por el primer día del regreso a clases de 28 millones de estudiantes, realizada en la Escuela Secundaria Técnica número 10 “Artes Gráficas”, en la Ciudad de México, donde estuvieron presentes el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez.

Tania Rodríguez explicó que ue la estrategia contempla que estudiantes, docentes y familias aprendan a identificar y expresar sus emociones, así como reconocer cuándo es necesario solicitar apoyo. Para ello, se distribuirán 16 millones de guías: 7.5 millones para estudiantes, 7.5 millones para madres, padres y personas cuidadoras, y un millón para maestras y maestros.

Como parte de las actividades, en tercero de secundaria y en todo el bachillerato se destinará una hora semanal a la formación socioemocional. Las sesiones incluirán ejercicios individuales y colectivos, sociodramas, juegos y otras dinámicas diseñadas para facilitar la conversación sobre emociones, convivencia, salud mental y los efectos del uso de dispositivos digitales y redes sociales.

También se contempla la participación de las familias por lo que entre octubre y diciembre se realizarán asambleas informativas en las escuelas para madres, padres y personas cuidadoras, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento de los adolescentes y mejorar la comunicación entre las familias y los planteles educativos.

Asimismo, se informó que a partir del 23 de septiembre se prevé la visita de servidores públicos y brigadas de salud a las escuelas, mientras que los centros comunitarios “México Imparable” ofrecerán atención relacionada con el programa.

Para los casos que requieran apoyo adicional, se destacó, estará disponible la Línea de la Vida, 800 911 2000, con atención las 24 horas, los siete días de la semana.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la adolescencia implica importantes cambios físicos, mentales y sociales, a los que se suma actualmente la influencia de los teléfonos celulares y las redes sociales. Por ello, planteó que el acompañamiento debe realizarse de manera conjunta entre estudiantes, familias, docentes y autoridades.

El Gobierno de México señaló que el objetivo del “ABC de las emociones” es consolidar una estrategia preventiva que permita a los jóvenes contar con espacios seguros para expresar lo que sienten, fortalecer sus relaciones y acceder a apoyo oportuno cuando enfrenten alguna situación que afecte su bienestar emocional en las aulas de mano de los docentes.

Regreso a clases seguro en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que para garantizar un regreso a clases seguro, en la capital del país se desplegaron 15 mil policías para vigilar escuelas, cruces, calles y transporte.

Informó sobre el desarrollo de los programas que impulsa su administración para mejora de las escuelas como 1, 2, 3 por mi escuela, para renovar la infraestructura de los espacios escolares; Do-Re-Mi-Fa-Sol, por el que se llevan instrumentos musicales y clases de música a todas las escuelas; y Mixly Digital, que consiste en instalar un aula digital, equipada por completo y el objetivo es transformar la educación tecnológica.

De igual forma, la mandataria capitalina se pronunció a favor de la iniciativa de la Presidenta de regular el uso de los celulares en las escuelas, señaló que en la Ciudad de México se estarán esperando las definiciones federales y nacionales al respecto.