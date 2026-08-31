Las heridas de la Guerra Sucia siguen abiertas en Guerrero, advierten sobrevivientes

La diputada local de Morena en Guerrero, , Marisol Bazán Fernández, plantea retirar los nombres de gobernantes con perfil de “represores” a calles, avenidas, escuelas y parques em esa entidad.

Bajo el argumento de que las heridas siguen abiertas y Guerrero por la Guerra Sucia, sobrevivientes, líderes y luchadores sociales, respaldaron la propuesta de la diputada local de Morena por Acapulco, Marisol Bazán Fernández, de retirar los nombres de gobernantes con perfil de “represores” a calles, avenidas, escuelas y parques em esa entidad.

Hace unos días, la Comisión Permanente del Congreso del Estado rechazó darle carácter de urgente y obvia resolución a esa propuesta y la remitió a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para que emita un dictamen al respecto.

No obstante, para la legisladora, esa decisión abre el debate sobre la memoria histórica y el juicio de la historia, así como el reconocimiento a las víctimas de la represión durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, en la llamada Guerra Sucia.

Bazán Fernández, recordó que, a través de la recomendación 98VG/2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó al gobierno y Congreso de Guerrero, retirar nombres de perpetradores de violencia de espacios públicos, escuelas y monumentos, además de modificar el calendario cívico estatal.

En esa recomendación, subrayó, la CNDH exigió al poder ejecutivo y legislativo de la entidad, respetar la memoria de las víctimas de la Guerra Sucia en Guerrero.

En ese contexto, Lenín Fernández, hijo del ex guerrillero Gregorio Fernández Brito, recordó que “quien no conoce su historia, está condenado a repetirla”, y consideró que no se puede caminar sobre calles, y honrar a personas que han infundido el miedo en Guerrero, , por lo que respaldó la sugerencia de la legisladora acapulqueña.

En su oportunidad, la ex guerrillera Guillermina Cabañas, prima del líder guerrillero Lucio Cabañas, reveló que después de 50 años regresó a Guerrero, estado en el que, sostuvo, “las heridas están abiertas (y) Guerrero está lastimado por la Guerra Sucia”.

Al refrendar su apoyo a la propuesta de Bazán Fernández, refirió que a Guerrero le falta mucho “para lograr un cambio en las comunidades más apartadas”.

A su vez, Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, recordó que la Guerra Sucia dejo más de 600 desaparecidos, y recalcó que a “los represores del pueblo no se les debe reconocer”.