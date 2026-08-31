Aseguran 210 armas procedentes de Texas y detienen a 3 personas en Nuevo León

Armamento asegurado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 3 personas que transportaban un arsenal de 210 armas de fuego procedente de Texas, Estados Unidos, presuntamente destinado a grupos criminales en México.

A través de la plataforma X, García Harfuch detalló que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, realizaron el operativo en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

El titular de la SSPC reveló que, durante la intervención fueron aseguradas 195 armas largas, 15 armas cortas, 93 cargadores, dos vehículos y dos semirremolques. Agregó que el armamento era transportado desde Texas y tenía como destino grupos criminales en México.

Destacó que, con esta incautación, el número de armas de fuego aseguradas durante la administración actual supera las 30 mil.

Asimismo, García Harfuch resaltó que la responsabilidad compartida en materia de seguridad implica no sólo combatir el flujo de drogas hacia Estados Unidos, sino detener el ingreso de armas provenientes de ese país hacia México.

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