Registro de líneas celulares: ¿Hasta qué hora y cuáles números se deben registrar este lunes 31 de agosto?

Registro de línea 2026 Segunda fecha límite para hacer el trámite. (cuartoscuro)

El lunes 31 de agosto es uno de los plazos límites para que varios usuarios registren sus líneas telefónicas. Descubre quiénes deben registrarse hoy y hasta qué hora se puede llevar a cabo el proceso.

Registro de línea telefónica: ¿Qué números deben registrarse este 31 de agosto?

El registro de líneas telefónicas obligatorio —cuya intención es combatir los delitos de extorsión y fraude— continúa. De no hacerlo en la fecha que te corresponde, te puedes quedar sin acceso a llamadas telefónicas, mensajería y otros servicios como banca digital.

Las fechas establecidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indican que hoy es el último día para que usuarios que cuenten con un número con terminación en 1 lleven a cabo el proceso.

Los usuarios tienen hasta la medianoche para realizar en trámite en línea. Sin embargo, si deseas hacerlo de manera presencial debes consultar los horarios de trabajo de tu proveedor telefónico.

Si te registrarás en línea, deberás seleccionar la opción tu compañía telefónica en el siguiente portal:

https://portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles

Esto te llevará a la página para hacer el registro y deberás seguir las instrucciones. Es necesario tener a la mano tu identificación oficial y un dispositivo con cámara para el proceso de verificación. Al final se te deberá proporcionar un código que avale el trámite.

La próxima fecha es el 15 de septiembre para todos aquellos números con terminación en 2.