"No soy narco senador" se defiende Inzunza ; pide a FGR concluir investigación

Después de cuatro meses de ausencia pública, el senador Enrique Inzunza sin partido reapareció en las instalaciones del Senado y tras reiterar su inocencia frente a los señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseveró que no es “narco senador” como acusan.

“ Nunca he sido narco nada, nunca he sido narco nada, ni narco bibliotecario, ni narco taquero, ni narco magistrado, ni narco legislador”, sostuvo

Aseveró que no se ha escondido ni pretende escudarse en el fuero constitucional para evadir a la justicia, y rechazó cualquier vínculo con grupos del crimen organizado por lo cual exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) concluir la investigación abierta en su contra.

“Creo que más de cuatro meses ha sido un plazo más que suficiente para que se concluya y se deslinden las responsabilidades”, demandó

En ese sentido rechazó que se vaya a convertir en testigo protegido de Estados Unidos en ese proceso que se sigue por vínculos de políticos mexicanos con miembros del crimen organizado.

Asimismo aseveró que será decisión de Morena si lo expulsa o no de sus filas pero estableció que acatará la decisión que se tome al respecto. “Es decisión del partido (expulsarlo o no) y la que sea la respetaré”, dijo

El ahora senador sin grupo parlamentario, recalcó que no pedirá licencia pese a las solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum , sus compañeros e incluso de la dirigencia nacional de Morena pues recalcó que se defenderá desde su cargo como senador.

Inzunza rechazó conocer a Joaquín el Chapo Guzmán o a Ismael el Mayo Zambada, y calificó como falsa cualquier versión que lo vincule con organizaciones criminales.

De hecho criticó que se estigmatice a todo aquel que como en su caso, nació en Badiraguato, donde nació el “Chapo Guznmán”.

“Se trata de una embestida política de la ultraderecha y de sus personeros, algunos aquí en México”, acusó

Inzunza también confirmó que sus cinco cuentas bancarias continúan bloqueadas.

“Los únicos depósitos que tengo ahí, no llegan al millón de pesos los recursos que tengo en mis cuentas, han sido siempre producto de los cheques, de los sueldos de las percepciones que he ganado como servidor público, no soy un hombre rico”, indicó

Después de cuatro meses de ausencia, el legislador reiteró que nunca se escondió de nadie, simplemente no se presentó al trabajo parlamentario porque no fue requerido por la bancada de Morena encabezada por Ignacio Mier.

“Mi coordinador parlamentario decidió no convocarme, yo le mostré mi desacuerdo con esa decisión. Yo quería venir, pero al final respeté su liderazgo porque para eso son. No me estaba escondiendo absolutamente de nadie”, insistió

Aseguró que los recursos que maneja provienen exclusivamente de sus ingresos como servidor público y que sus ahorros no llegan al millón de pesos.

Cuestionado directamente sobre si durante su paso por la Secretaría de Gobierno de Sinaloa o durante su etapa como presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad tuvo comunicación o trato con integrantes del crimen organizado, Inzunza respondió tajantemente: “Absolutamente no”.

Aunque ya se separó de la bancada de Morena, Inzunza dejó claro que continuará respaldando las iniciativas que considere compatibles con sus principios políticos y con el proyecto de la Cuarta Transformación.