R5 pudo haber muerto en enfrentamiento armado en Michoacán; indica Bedolla

Luis Enrique Barragán Chávez, alías El Wicho o El R5 (Especial)

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó este lunes un operativo de fuerzas federales que derivó en un enfrentamiento armado en el municipio de Los Reyes en donde presuntamente habría sido abatido el líder del Cartel de Los Reyes, Luis Enrique Barragán Chávez, alías El Wicho o El R5.

“Confirmamos que hay un operativo, hay un despliegue importante en la zona, tanto de la Secretaría de Defensa Nacional como de nuestra Guardia Civil, Guardia Nacional y este operativo se llevó a cabo en Los Reyes”, destacó Ramírez Bedolla durante una conferencia de prensa.

La confirmación del mandatario michoacano se produjo luego de que se informara sobre un operativo desplegado durante la madrugada de este lunes, en el que Fuerzas federales presuntamente habrían abatido al R5.

Bedolla confirmó además que durante el despliegue se produjo un enfrentamiento pero evitó dar detalles sobre víctmas o precisar la identidad de las personas involucradas.

“Están por confirmar información, es un operativo donde hubo un enfrentamiento y estamos a la espera del reporte oficial que nos proporcionará la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuyos agentes ya están en el lugar de los hechos”, agregó.

El gobernador explicó que esta información la dio Israel Vega Rodríguez, quien es el actual encargado del despacho de la Fiscalía General de Michoacán y dijo que en el estado “hay todo un despliegue para combatir y erradicar la extorsión en la zona de Peribán, Los Reyes, Tingüindín, Tocumbo y Cotija, la región oeste del estado, frontera con el estado de Jalisco”.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de unos tres millones de dólares por información para dar con el paradero de Luis Enrique Barragán Chávez, ya que estaba señalado por delitos de tráfico de drogas hacia su territorio.

Según autoridades mexicanas, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos delictivos locales asociados a la organización operan en los límites de Michoacán y Jalisco.

El Gobierno de Michoacán indicó que será la Fiscalía estatal la encargada de proporcionar información oficial una vez concluidas las diligencias en el lugar del enfrentamiento.