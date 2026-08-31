Raúl Bolaños Cacho presidirá la Cámara de Diputados

Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado del PVEM, durante la toma de protesta como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados (Camila Ayala Benabiv/Cuartoscuro)

Relevo en la Cámara de Diputados — Con 432 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de su Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la 66 Legislatura y se eligió como su presidente al legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños Cacho.

La votación alcanzó la mayoría calificada requerida para elegir al nuevo órgano de dirección parlamentaria, que estará encabezado por el diputado Raúl Bolaños Cacho Cué.

Raúl Bolaños aseguró que se conducirá con neutralidad al presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar que todas las voces sean escuchadas.

En su primer mensaje como presidente de la Cámara baja, Bolaños Cacho se comprometió a respetar a la Oposición que, afirmó, también es México.

El entrante presidente de la Cámara de Diputados y militante del PVEM, subrayó que “a quienes integran la Oposición: al PAN, al PRI y a MC, quiero decirles algo con absoluta claridad: esta presidencia les va a escuchar y les va a respetar porque no somos ustedes y nosotros. Todos somos México”.

La Mesa Directiva quedó integrada también por Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Ania Saraí Gómez Cárdenas y Nayeli Arlen Fernández Cruz, quienes ocuparán las tres vicepresidencias.

En las secretarías fueron designados las diputadas Julieta Villalpando, Diana Gutiérrez, Fuensanta Guerrero y Laura Ballesteros Mancilla, así como los diputados Miguel Delgado Carrillo y Francisco Espinosa Ramos.

Tras la aprobación de la propuesta, se informó que las diputadas y diputados electos integrarán la Mesa Directiva durante el tercer año de ejercicio de la actual Legislatura.

La Crónica de Hoy 2026