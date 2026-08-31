Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este lunes 31 de agosto? Conoce a qué hora fue el último sismo registrado hoy en México, según el Servicio Sismológico Nacional (Imagen hecha con IA)

Debido a que México es un país con alta actividad sísmica, a lo largo del día se registran diferentes movimientos telúricos de diversas magnitudes, siendo el más reciente de 4.1.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), este lunes 31 de agosto en México se han registrado más de 30 sismos en diferentes partes del país; conoce todos los detalles sobre dónde fue el más reciente.

¿Dónde fue el último sismo en México hoy, lunes 31 de agosto?

Según lo informado por el SSN, el último sismo registrado hoy, lunes 31 de agosto, ocurrió a las 17:07:29 horas, a 55 km al sureste de Puerto Escondido, Oaxaca, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 12.1 km.

Reporte de sismos hoy 31 de agosto de 2026 en México

La principal actividad sísmica registrada este lunes en el país ocurrió durante las primeras horas del día, siendo el primero registrado a las 0:26:02 horas en Autlán de Navarro, Jalisco, con una magnitud de 3.1.

Desde entonces, en México se han registrado, hasta el momento de la publicación de la nota, 32 sismos, siendo los principales estados donde ocurrieron: Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.

Estos son algunos de los últimos sismos registrados en el país y su magnitud, según el SSN:

Magnitud 4.1 en Mapastepec, Chiapas, a las 12:44 horas.

Magnitud 4.4 en Cd. Hidalgo, Chiapas, a las 9:40 horas.

Magnitud 4.1 en Unión Hidalgo, Oaxaca, a las 5:02 horas.

Magnitud 3.6 en Huixtla, Chiapas, a las 4:44 horas.

Magnitud 3.7 en Arriaga, Chiapas, a las 4:31 horas.

¿Se activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México y otros estados?

Ninguno de los sismos que se han registrado en México este lunes 31 de agosto de 2026 ha ameritado que se active la alerta sísmica en la CDMX o en los estados donde ocurrieron.

Esto se debe a que los sismos son categorizados según su intensidad, por lo que, si no superan los parámetros mínimos establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), no se activa la alerta sísmica.