UNAM inicia ciclo escolar 2026-2027 con más de 85 mil estudiantes de nuevo ingreso





UNAM suspende inscripciones | Detienen el proceso de inscripción de primer ingreso mientras revisa resultados del examen. (Isabel Mateos Hinojosa)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició el ciclo escolar 2026-2027 con la incorporación de más de 85 mil estudiantes de nuevo ingreso en los niveles de bachillerato y licenciatura.

Durante un mensaje dirigido a la nueva generación universitaria, el rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó la importancia de aprovechar las oportunidades académicas y enfrentar los retos de esta nueva etapa educativa.

Expresó que el inicio del ciclo escolar ocurre en un contexto de avances científicos y tecnológicos, así como de una creciente presencia de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje. En ese sentido, llamó a los estudiantes a utilizar estos recursos como complemento de su formación, sin sustituir el análisis, la creatividad y el esfuerzo académico.

El rector también indicó que la Universidad cuenta con una red de docentes y tutores, además de programas de orientación y servicios de apoyo emocional dirigidos a la comunidad estudiantil.

Además, afirmó que las instituciones deben revisar sus decisiones, aprender de la experiencia y rendir cuentas, al referirse a los principios de integridad, congruencia y transparencia en la vida universitaria.

El ciclo escolar coincide además con el 475 aniversario de la expedición de la Real Cédula de 1551, documento relacionado con el origen de la primera universidad del país. Lomelí destacó que las nuevas generaciones se incorporan a una institución con una historia de casi cinco siglos.

Finalmente, el rector llamó a los estudiantes a respetar las diferencias y rechazar cualquier forma de violencia o discriminación, con el objetivo de contribuir a mantener espacios universitarios seguros, incluyentes y saludables.