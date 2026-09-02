Cruz Roja convoca a participa en la carrera “Todo México Salvando Vidas”

Carrera por la Cruz Roja Mexicana Cruz Roja Mexicana convoca a participa en la carrera “Todo México Salvando Vidas”, este 6 de septiembre, la cual se realizará a nivel nacional, con el objetivo de promover la actividad física, evitar enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, además de recaudar fondos para esa noble institución

La Cruz Roja Mexicana invita a la población a participar en la séptima edición de su tradicional carrera, con el lema de “Todo México Salvando Vidas”.

El objetivo es el de promover la actividad física, a fin de evitar el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, incentivar el convivio familiar, al tiempo de recaudar fondos, para esa noble institución.

La séptima edición de la carrera se desarrollará en tres modalidades: para correr o trotar, que contará con rutas de 10 y 5 kilómetros, o para caminar con la opción de 3 kilómetros.

Alejandro Muguerza Limón, director nacional de Movilización de Recursos de la institución, exhortó a todos los interesados a inscribirse en esta actividad que además de ser deportiva y promover la salud física, busca también recaudar fondos a favor de la Cruz Roja Mexicana, institución que cada día, atiende en promedio 160 servicios de ambulancia en favor de los mexicanos.

“Aunque a todos los participantes se les da una medalla conmemorativa coleccionable de Cruz Roja Mexicana, la intención es incentivar a que participen en estos eventos; muchos mexicanos no lo hacen porque no han entrenado, porque no creen tener la condición física, y aquí la intención es que lo prueben, que se adentren al mundo del ejercicio y lo hagan, como una disciplina toda todos los días”.

La justa deportiva se realizará de manera simultánea este domingo 6 de septiembre en los 32 estados de la República, con el objetivo de reflejar la presencia nacional de la Cruz Roja.

En la Ciudad de México la carrera iniciará a las 6:30 horas, aunque el horario puede variar a las 7 u 8 de la mañana en las entidades en donde también se realizará de forma simultánea.

En la Ciudad de México los participantes partirán de la Estela de luz y tomarán Paseo de la Reforma hasta la Fuente de Petróleos y regresarán al punto de partida.

Respecto a los costos de inscripción, Muguerza Limón indicó que en la Ciudad de México las carreras de 10 y 5 kilómetros tienen una cuota de recuperación de 500 pesos y para la de caminata de 400 pesos, y en el resto de los estados, las tarifas oscilan entre 300 y 400 pesos.

Enfatizó que todas las inscripciones se convierten en donativos, los cuales se quedan en la Cruz Roja local de cada entidad en donde se correrá, lo que permitirá poder ofrecer mayores servicios de ambulancia y de atención médica a la población que lo necesita.

En el interior de la República, los interesados en participar en alguna de las 32 carreras o caminata podrán inscribirse en los sitios: asdeporte.com o cruzrojamexicana.org.mx.

Enfatizó que como el lema de la carrera: “Todo México Salvando Vidas”, lo cual significa que todos son bienvenidos “desde bebés en brazos o en carriola, señores de la tercera edad, gente con debilidad visual, carriolas, familias enteras o grupos, es decir, todo mundo entra en este evento”, todos incluidos, resaltó.