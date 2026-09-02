Prohibición sobre doble nacionalidad, aprobada en segunda quincena de septiembre: Ricardo Monreal

Este miércoles en la Cámara baja se aprobó el calendario legislativo del primer periodo de sesiones del tercer año de la LXVI Legislatura

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prohibición de la doble nacionalidad para quienes aspiren a contender por la presidencia de la República y a alguna gubernatura será aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados en la segunda quincena de septiembre.

Al dar a conocer la ruta que seguirá esta iniciativa de reforma en materia constitucional, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que el próximo miércoles iniciará el análisis de la propuesta en la comisión de Puntos Constitucionales.

“Una vez que se apruebe en Comisiones se turnará al pleno para su discusión y aprobación”, precisó el también presidente de la Junta de Coordinación Política en el recinto de San Lázaro.

“La ruta de la iniciativa de doble nacionalidad será una reunión el próximo 9 en comisiones para revisión del dictamen y en esa semana, cumpliendo con los requisitos legales, estaremos discutiéndola y, en su caso, votándola en la primera quincena, 14, 15, 16 de septiembre, agregó en entrevista a medios de comunicación.

Por su parte, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños se manifestó a favor de esta iniciativa presidencial.

“Desde mi punto de vista, quien aspira a ser presidente de la República tiene que tener un compromiso al 100 por ciento con nuestro país”, manifestó.

“Y yo estoy de acuerdo con la iniciativa enviada por la presidenta y esperaré que con responsabilidad la Comisión de Puntos Constitucionales elabore un dictamen para tener más claridad sobre qué es lo que se cambió y cómo lo hicieron”, destacó.

Bolaños insistió en que quien aspire a ser presidente de México debe tener como único compromiso “a nuestro gran país”.