Inzunza reitera que no pedirá licencia en el Senado

Enrique Inzunza (ANDREA MURCIA/Cuartoscuro)

El senador Enrique Inzunza dejó claro que no contempla, por ahora, solicitar licencia a su cargo y rechazó haber recibido alguna petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para separarse del Senado, luego de abandonar la bancada de Morena y declararse legislador sin partido.

En declaraciones previas al inicio de la sesión, Inzunza sostuvo que continuará ejerciendo su responsabilidad parlamentaria con “seriedad” y “rectitud”, al tiempo que defendió su decisión de separarse de Morena como una determinación estrictamente personal y negó que exista algún acuerdo político detrás de su salida.

“A mí la presidenta, a quien respeto profundamente como jefa del Estado mexicano, no me comunicó nada, no me solicitó nada”, afirmó al ser cuestionado sobre versiones de que Sheinbaum le habría sugerido seguir el mismo camino que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El legislador sinaloense insistió en que su permanencia en el Senado responde a su responsabilidad como representante popular y aseguró que mantendrá su defensa frente a lo que calificó como imputaciones “falaciosas”, las cuales, sostuvo, forman parte de un mecanismo de “lawfare” o guerra judicial.

“Yo actúo con honestidad y con rectitud”, afirmó al ser cuestionado sobre si teme por su vida o por su seguridad.

Incluso señaló que actualmente no cuenta con una protección especial y rechazó especular sobre un eventual escenario de incursiones de autoridades estadounidenses en territorio mexicano para ejecutar órdenes de aprehensión.

La definición política de Inzunza también quedó expuesta al explicar que, aunque ya no forma parte de la bancada de Morena, continuará respaldando las propuestas de la llamada Cuarta Transformación cuando sean congruentes con sus principios.

“Yo honro mis principios en cualquier circunstancia. Yo no cambio de principios”, sostuvo.

Explicó que sus convicciones están vinculadas con el pensamiento liberal y con un modelo constitucional de bienestar, principios que, desde su perspectiva, actualmente impulsa el proyecto político de Morena.

Por ello, adelantó que votará a favor de las iniciativas que busquen fortalecer la soberanía nacional, garantizar derechos, generar prosperidad compartida, justicia y bienestar.

En particular, confirmó que respaldará la iniciativa del gobierno federal relacionada con la doble nacionalidad, al considerar que la defensa de México frente a cualquier intento de intervención extranjera forma parte de los principios que está obligado a defender como legislador.

“La jefa del Estado mexicano, quien nos representa a todas y a todos los mexicanos, merece el respaldo de todas y de todos y tendrá el de un legislador soberanísimo”, afirmó.

El senador también negó que su salida de Morena haya sido resultado de una negociación y descartó, por ahora, incorporarse al Partido Verde o al Partido del Trabajo.

“Ningún acuerdo. Fue una decisión personal”, enfatizó. “No estoy buscando incorporarme absolutamente a ningún lado. Tengo muy claro que mi compromiso es con el pueblo de Sinaloa y con el pueblo de México”.

Sobre su posición dentro del Senado, confirmó que conserva el escaño que le fue asignado y señaló que, por el momento, mantiene las comisiones que encabeza, aunque será la Mesa Directiva la que determine cualquier modificación.

Inzunza también aseguró que no teme ser increpado durante las sesiones por otros legisladores y respondió con una frase contundente: “No me infama a mí la opinión de los infames”.

Por ahora, descartó anticipar una eventual solicitud de licencia y pidió esperar las decisiones que correspondan a la Mesa Directiva del Senado.