PRI, sin autoridad moral para convocar a alianza entre la oposición: Clemente Castañeda

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, descalificó de manera contundente el llamado de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, para construir una gran alianza opositora rumbo a las elecciones de 2027 y 2030, al advertir que el partido tricolor carece de autoridad moral para convocar a las fuerzas políticas de oposición.
En respuesta a la propuesta de Moreno de sumar a PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en un bloque electoral contra Morena, Castañeda lanzó una de sus críticas más severas contra el priismo y su dirigente.
“El PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera”, afirmó el senador emecista, al dejar claro que Movimiento Ciudadano no modificará la ruta política que ha definido de cara a los próximos procesos electorales.
Castañeda sostuvo que su partido mantendrá una estrategia propia y no está dispuesto a incorporarse a una alianza opositora bajo los términos planteados por Alejandro Moreno.
“Nosotros hemos definido nuestra ruta política y así vamos a seguir”, sentenció.
Alejandro Moreno, senador y presidente del PRI, sostuvo que la única manera de enfrentar electoralmente a Morena es concentrar el voto de la oposición y evitar que PRI, PAN, MC y otras fuerzas compitan por separado.
Incluso cuestionó directamente a Movimiento Ciudadano por negarse a participar en un eventual bloque y afirmó que una candidatura emecista independiente en distintas entidades únicamente dividiría el voto opositor y terminaría favoreciendo a Morena.
“Es hacerle el servicio al gobierno, hacerle el servicio a Morena”, sostuvo Moreno.
El priista puso como ejemplos a Michoacán y Sinaloa, además de entidades como Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Colima y Sonora, donde aseguró que una alianza podría ser competitiva e incluso ganar gubernaturas.
Moreno también planteó que el objetivo de la coalición no debe limitarse a las gubernaturas, sino extenderse a la Cámara de Diputados para arrebatarle a Morena la mayoría y recuperar capacidad de control y fiscalización sobre el gasto público.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó a Movimiento Ciudadano de actuar, en los hechos, como un partido que beneficia a Morena al negarse a participar en una alianza opositora.
Añorve sostuvo que si MC compite por separado en entidades donde la oposición tiene posibilidades de triunfo, la fragmentación del voto podría facilitar victorias de Morena.
“Si ellos no van en una alianza política para sacar a Morena del poder, le están haciendo el favor a Morena”, afirmó.
Mientras tanto, la vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, consideró que una gran alianza opositora es jurídicamente y políticamente posible, aunque señaló que corresponde a cada partido decidir si desea coaligarse.
Al mismo tiempo, descartó que Morena enfrente un riesgo significativo con o sin alianza opositora.