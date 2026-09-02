Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este miércoles 2 de septiembre? Conoce dónde fue el último sismo registrado hoy en México por el SSN (Imagen hecha con IA)

En México, al ser un país con alta actividad sísmica, diariamente se registran movimientos telúricos, siendo el último detectado de magnitud 4.0; conoce dónde fue y si se activó la alerta sísmica.

A lo largo de este miércoles 2 de septiembre en México se han registrado más de 30 sismos, siendo el más fuerte de magnitud 5.5, por lo que aquí te compartimos el reporte completo de los temblores registrados hoy por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿En dónde se registró el último sismo en México?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el último sismo registrado este miércoles 2 de septiembre ocurrió a las 16:18:59 horas, a 43 km al sureste de Puerto Escondido, Oaxaca; fue de magnitud 4.0 y tuvo una profundidad de 10.0 km.

Reporte de sismos hoy 2 de septiembre de 2026 en México

Hasta el momento de la publicación de la nota, este miércoles 2 de septiembre, el SSN ha registrado en México 33 sismos, mientras que la mayoría ocurrió durante las primeras horas del día.

El de mayor intensidad ocurrió a 145 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, a las 6:28 horas y tuvo una magnitud de 5.5.

Asimismo, aquí te compartimos el reporte con los últimos sismos registrados este miércoles en México:

Magnitud 4.5 en Tapachula, Chiapas, a las 14:06 horas

en Tapachula, Chiapas, a las 14:06 horas Magnitud 4.3 en Mapastepec, Chiapas, a las 10:50 horas

en Mapastepec, Chiapas, a las 10:50 horas Magnitud 4.2 en Mapastepec, Chiapas, a las 7:43 horas

en Mapastepec, Chiapas, a las 7:43 horas Magnitud 4.3 en Cd. Hidalgo, Chiapas, a las 7:04 horas

en Cd. Hidalgo, Chiapas, a las 7:04 horas Magnitud 4.2 en Cd. Hidalgo, Chiapas, a las 6:58 horas

¿Se activó la Alerta Sísmica?

Ninguno de los sismos que se han registrado en México este miércoles 2 de septiembre de 2026 ha ameritado que se active la alerta sísmica en los estados donde ocurrieron.

Esto se debe a que los sismos son categorizados según su intensidad, por lo que, si no superan los parámetros mínimos establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), no se activa la alerta sísmica.