EU y México van por asfixiar finanzas del narco para atraer inversión extranjera limpia

Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST

Representantes de México y Estados Unidos reafirmaron su cooperación para combatir las finanzas del crimen organizado durante el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST, donde coincidieron en que debilitar los recursos económicos de los grupos criminales es una de las estrategias más efectivas para afectar sus operaciones.

Durante el encuentro, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que la colaboración entre ambos gobiernos, impulsada por los presidentes de los dos países, ha permitido realizar operativos, detenciones y decomisos que representan golpes importantes contra los cárteles.

No obstante, advirtió que esas acciones, por sí solas, no son suficientes para frenar la actividad criminal.

“Si les quitamos las drogas, pueden intentar reemplazarlas. Si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más”, afirmó.

México y EU buscan afectar las finanzas del crimen organizado

El diplomático explicó que la estrategia conjunta busca atacar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales en todas las etapas de sus operaciones.

“Cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”, sostuvo.

Johnson añadió que la cooperación bilateral pretende cerrar las vías utilizadas por los grupos delictivos para mover recursos entre ambos países y dificultar el lavado de dinero, además de señalar que la corrupción asociada a estas actividades desalienta la inversión.

UIF fortalece estrategia con el Gabinete de Seguridad

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, explicó que el Gobierno de México fortaleció la coordinación entre la inteligencia financiera y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para identificar y afectar las estructuras económicas de las organizaciones criminales.

Como parte de este esquema, la UIF fue incorporada al Gabinete de Seguridad, lo que permite coordinar el análisis financiero con las capacidades operativas de las instituciones de seguridad y de la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario precisó que el 70% de los aseguramientos realizados por la UIF están relacionados con organizaciones criminales que impactan la seguridad del país.

Inteligencia financiera busca debilitar la operación de los cárteles

Reyes Colmenares explicó que la estrategia contempla tres líneas de acción principales.

La primera consiste en afectar las capacidades financieras de los grupos delictivos mediante medidas preventivas, como la inmovilización de cuentas bancarias.

La segunda busca generar inteligencia para identificar redes de vínculos, empresas, beneficiarios y movimientos financieros que permitan planear acciones coordinadas dentro del Gabinete de Seguridad.

Finalmente, la tercera línea contempla aportar indicios financieros, fiscales y corporativos que, en coordinación con las autoridades ministeriales, puedan convertirse en elementos para fortalecer investigaciones y procesos penales.

Con esta coordinación, la inteligencia financiera busca consolidarse como un componente estratégico de la política de seguridad nacional, orientado no sólo a detectar operaciones financieras irregulares, sino también a debilitar las estructuras económicas que sostienen las actividades de las organizaciones criminales.