Lineamientos de la ATDT impulsan compartir tecnología pública y evitar duplicidades para simplificar trámites

ATDT publica lineamientos para simplificar y homologar trámites en México

México dio un nuevo paso hacia la simplificación y digitalización de los trámites públicos con la publicación de los Lineamientos para la Implementación del Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) publicó este en el Diario Oficial de la Federación las reglas que establecen las bases para implementar este modelo en los tres órdenes de gobierno, con el propósito de avanzar hacia procesos más simples, eficientes y homologados en todo el país.

Modelo nacional

Los nuevos lineamientos establecen tres componentes principales para coordinar la transformación de los trámites y servicios públicos. El primero corresponde a los Estándares Nacionales de Simplificación y Homologación, mediante los cuales se definirán criterios comunes para los requisitos, procedimientos y tiempos de resolución.

El segundo es el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, que permitirá compartir entre instituciones y órdenes de gobierno las soluciones tecnológicas desarrolladas con capacidades públicas, con el objetivo de aprovechar herramientas existentes y evitar duplicidades.

El tercer componente corresponde a los Proyectos Estratégicos Nacionales, dirigidos a trámites y servicios considerados de alto impacto para la vida de las personas, el desarrollo económico y el bienestar social.

Coordinación entre gobiernos

La implementación del modelo contempla la participación de los distintos niveles de gobierno. La ATDT brindará acompañamiento permanente para poner en marcha los modelos y los Proyectos Estratégicos Nacionales.

Mientras tanto, las autoridades locales tendrán un papel central en la coordinación, capacitación, monitoreo y seguimiento de las instituciones que se encuentren dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Con este esquema, la simplificación y digitalización de los servicios públicos dejan de plantearse como esfuerzos aislados y se incorporan a una política nacional coordinada entre la Federación, los estados y los municipios.

Tecnología pública compartida

Uno de los puntos centrales de los lineamientos es el aprovechamiento de las soluciones tecnológicas desarrolladas con capacidades públicas. Estas podrán compartirse de manera gratuita entre instituciones y órdenes de gobierno, con la finalidad de evitar que distintas dependencias desarrollen herramientas similares de manera independiente.

El esquema busca fortalecer también la soberanía tecnológica del país mediante el uso y aprovechamiento de capacidades públicas, al tiempo que permite que las instituciones puedan utilizar soluciones comunes para avanzar en la digitalización de sus trámites y servicios.

La publicación de estos lineamientos establece así las reglas para avanzar hacia un modelo de gobierno más simple, eficiente y digital, con criterios comunes para los trámites y una mayor coordinación tecnológica entre las distintas autoridades del país.

Los Lineamientos para la Implementación del Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas pueden consultarse en el Diario Oficial de la Federación.