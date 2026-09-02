G20: Ebrard y Lutnick, secretario de Comercio de EU, revisan agenda comercial e inteligencia artificial

Marcelo Ebrard y Howard Lutnick

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro bilateral con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en el marco de la reunión de ministros de Innovación del G20, celebrada este miércoles en Chapel Hill, Carolina del Norte.

Durante la reunión, ambos funcionarios dialogaron sobre el desarrollo tecnológico en América del Norte y revisaron diversos temas que forman parte de la agenda comercial entre México y Estados Unidos.

El encuentro se realizó como parte de las actividades convocadas por la presidencia estadounidense del G20, que este año coordina los trabajos del grupo de economías.

Innovación y tecnología, temas centrales del G20

La reunión ministerial tuvo como eje principal el análisis de políticas públicas orientadas a fortalecer la innovación y el desarrollo tecnológico como motores del crecimiento económico.

Entre los temas abordados destacan el impulso a tecnologías emergentes, el fortalecimiento de la competitividad y las estrategias para fomentar la prosperidad económica de los países integrantes del G20.

Asimismo, los ministros analizaron la necesidad de desarrollar mano de obra especializada para responder a los cambios que las nuevas tecnologías están generando en los mercados laborales.

Inteligencia artificial y cadenas de suministro, entre las prioridades

Otro de los temas centrales de la reunión fue el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, así como su impacto en la productividad y la transformación de distintos sectores económicos.

Los participantes también discutieron la innovación industrial aplicada a las cadenas de suministro, un asunto que ha cobrado relevancia ante la reconfiguración de las cadenas globales de producción y comercio.

Ebrard mantiene diálogo con autoridades de Estados Unidos

El encuentro entre Marcelo Ebrard y Howard Lutnick forma parte de la agenda de reuniones que el titular de la Secretaría de Economía ha sostenido con funcionarios estadounidenses durante los últimos meses.

Estos encuentros se desarrollan como parte del seguimiento permanente a la relación económica y comercial entre México y Estados Unidos, así como a los temas estratégicos que ambas naciones mantienen en el marco de su integración económica y de los desafíos tecnológicos que enfrenta la región de América del Norte.