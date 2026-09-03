Licitación por 108 millones de pesos del comedor que infectó al Hospital General

La licitación pública nacional con clave LA-12-NBD-012NBD001-N-34-2026, correspondiente al servicio de alimentación para el comedor central del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, contempló un monto máximo de 107 millones 974 mil 51 pesos con 44 centavos para garantizar el abasto y operación del servicio durante 2026

De acuerdo con datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el contrato fue asignado Distribuidora de Alimentos Dip@Ms@ Mexico, Pan Rol y Logistica Alimentaria Maxfran, empresas clasificadas como medianas las dos primeras y como pequeña empresa la tercera.

Hospital General

El servicio contratado bajo un esquema subrogado, comenzó durante el primer trimestre del año y tiene como fecha de conclusión el 31 de diciembre de 2026.

Contrato de hasta 108 millones de pesos

La licitación estableció un importe máximo de 107.9 millones de pesos, el cual depende de los servicios proporcionados durante la vigencia del contrato.

Según las fuentes del propio hospital, el abastecimiento e alimentos se distribuye en distintos puntos y atiende diferentes sectores del personal médico.

Reportan afectaciones por salmonela

La contratación cobra relevancia luego de que se registrara una intoxicación por salmonela vinculada con alimentos consumidos en el Hospital General.

Actualmente, la información extraoficial señala que las afectaciones habrían alcanzado a residentes, médicos de alta especialidad y pacientes. Sin embargo, la información disponible no concluye el origen del contagio ni determina responsabilidades.

La Crónica de Hoy 2026