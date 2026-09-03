Brote degastroenteritis infecciosa aguda en Hospital General; 135 médicos afectados

Hospital General

Dos médicos se encuentran en terapia intensiva, mientras 41 permanecen hospitalizados. El hospital suspendió el comedor exclusivo para residentes y mantiene una investigación sanitaria para determinar el origen de la contaminación.

Un brote de gastroenteritis infecciosa aguda afecta a 135 médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, luego de que los trabajadores consumieran alimentos proporcionados en el comedor institucional destinado exclusivamente para el área médica.

La situación fue identificada el pasado 31 de agosto, cuando se registró un incremento repentino de personas con síntomas gastrointestinales, principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida este 3 de septiembre por el Hospital General de México y la Secretaría de Salud, 41 personas permanecen hospitalizadas para recibir vigilancia y tratamiento. La institución informó que los pacientes se encuentran estables y bajo vigilancia médica.

Sin embargo, información proporcionada por personal del hospital señala que dos médicos afectados se encuentran en terapia intensiva, debido a la gravedad de su estado.

Como parte de la investigación, se realizaron estudios de laboratorio que confirmaron la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados. Además, en dos pacientes se identificó una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

Ante el brote, el Hospital General de México suspendió de manera inmediata el servicio subrogado del comedor para médicos residentes y comenzó una estrategia de búsqueda y seguimiento de las personas que pudieron estar expuestas.

Comedor exclusivo para residentes

Los médicos residentes no utilizan el mismo comedor que el resto del personal del hospital. Cuentan con un comedor exclusivo para el área médica, cuyo funcionamiento está a cargo de un servicio subrogado.

Trabajadores de la institución señalaron que hasta el momento desconocen el nombre de la empresa responsable del servicio de alimentación.

Las condiciones del lugar también han generado preocupación entre el personal. De acuerdo con información proporcionada desde el interior del hospital, en la entrada utilizada por los proveedores del comedor existe un charco de aguas negras, cerca de la zona por donde ingresan los suministros y alimentos.

Esta situación ha provocado cuestionamientos sobre las condiciones de higiene que existen alrededor del área de abastecimiento del comedor, particularmente después de que los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de Salmonella en los médicos afectados.

La investigación epidemiológica y sanitaria deberá determinar si existe una relación entre las condiciones del acceso de proveedores y la contaminación de los alimentos.

Médicos de diferentes especialidades resultaron afectados

Los residentes que han presentado síntomas pertenecen a diferentes especialidades médicas. Entre ellos se encuentran trabajadores de áreas como cardiología y neumología, además de otras especialidades que se forman y desarrollan sus actividades dentro del Hospital General de México.

Personal de la institución informó que durante los primeros días de la emergencia comenzaron a ingresar médicos con síntomas a diferentes áreas del hospital.

Inicialmente fueron atendidos cuatro residentes en una de las áreas. Posteriormente ingresaron otros cinco y, durante la jornada siguiente, seis más fueron recibidos en el mismo piso, mientras que otros cinco fueron ubicados en el tercer piso.

La cantidad de médicos afectados aumentó conforme avanzó la identificación de los casos, hasta alcanzar los 135 residentes y médicos de alta especialidad con síntomas reportados por la institución.

Habilitan albergue para los médicos afectados

Ante el incremento de casos, también fue habilitado el albergue del hospital para recibir a médicos afectados, quienes permanecieron en este espacio mientras se daba seguimiento a su estado de salud.

La concentración de los médicos permitió mantener vigilancia sobre las personas que presentaban síntomas y dar atención a quienes requerían valoración médica.

El hospital mantiene además una estrategia de búsqueda de personas potencialmente expuestas para identificar nuevos casos y evitar que la infección continúe propagándose.

¿Qué es la salmonelosis?

La salmonelosis es una infección provocada por bacterias del género Salmonella, que puede transmitirse mediante el consumo de alimentos o agua contaminados.

Entre los síntomas más comunes se encuentran diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómito. En determinados casos, la infección puede ser más grave y requerir hospitalización.

En este caso, los análisis realizados por las autoridades sanitarias permitieron confirmar la presencia de Salmonella spp. entre los médicos estudiados.

Continúa la investigación sanitaria

El Hospital General de México informó que la investigación epidemiológica y sanitaria continúa para determinar la fuente específica de contaminación y establecer medidas adicionales de prevención y control.

La institución también suspendió el servicio de comedor para residentes como parte de las primeras acciones tomadas después de identificar el brote.

La emergencia ha puesto bajo atención las condiciones del servicio de alimentación destinado a los médicos residentes, así como las instalaciones utilizadas para el ingreso de proveedores y alimentos.

Mientras tanto, los médicos afectados continúan bajo atención y vigilancia. El reporte oficial establece que 135 médicos presentaron síntomas y 41 permanecen hospitalizados.

A esta información se suma el reporte interno de que dos de los médicos se encuentran en terapia intensiva, mientras continúa la atención de los pacientes.

Las autoridades deberán determinar el origen de la contaminación, revisar las condiciones sanitarias del comedor y del área de proveedores y establecer las medidas necesarias para garantizar que los alimentos proporcionados a los residentes cumplan con las condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

El caso mantiene la atención sobre el Hospital General de México, mientras los médicos afectados reciben tratamiento y se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo se originó el brote y evitar que vuelva a ocurrir.