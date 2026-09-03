Acciones del Gabinete de Seguridad no son para complacer exigencias de EU: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la SSPC (Archivo)

Seguridad México-EU — Entre las fuerzas de seguridad de México y Estados Unidos hay una estrecha cooperación y colaboración, destacó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al subrayar que las acciones emprendidas por “el gabinete de seguridad no son para complacer a Estados Unidos, trabaja para proteger al pueblo de México”.

La respuesta de García Harfuch surgió para aclarar que toda colaboración entre ambos gobiernos se desarrolla con pleno respeto a la soberanía nacional y no responde a ninguna exigencia.

El titular de la SSPC dijo en entrevista con Gabriela Warkentin en el espacio “Así las cosas” de W Radio, que el límite de la cooperación entre ambos gobiernos se rige por las leyes mexicanas y, particularmente, por la Constitución. “Tenemos excelentes relaciones con todas las agencias estadounidenses”, afirmó al apuntar que mantienen una estrecha relación las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar) con el Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En la misma línea, el funcionario resaltó que la estrategia de seguridad entre ambos países parte de un principio de responsabilidad compartida, toda vez que mientras México combate la producción y distribución de drogas y la logística de los grupos criminales en su territorio, Estados Unidos debe atender el consumo y la demanda dentro de sus fronteras.

Sobre este punto, citó el decomiso de más de 4 millones de pastillas de fentanilo realizado recientemente en Tijuana, equivalentes, según explicó, a alrededor de 120 kilogramos de sustancia pura.

Asimismo, García Harfuch destacó el tráfico de armas desde EU hacia México y resaltó que el 80 por ciento de las 32 mil armas de fuego aseguradas procedían del vecino país.

Insistió en que la colaboración bilateral debe mantenerse sin cruzar los límites establecidos por la legislación mexicana.

El titular de la SSPC subrayó que el intercambio de información de inteligencia entre ambos gobiernos ha sido recíproco y representa una herramienta importante para combatir a organizaciones criminales y puso como ejemplo que cinco de los 10 fugitivos más buscados por el FBI fueron detenidos en México por autoridades del país, lo que no significa que por esta cooperación se deben permitir operaciones extranjeras dentro del país.

La Crónica de Hoy 2026