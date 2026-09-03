Pensión del Bienestar: ¿Banorte, Banamex, BBVA o Inbursa? Este es el mejor banco para retirar los $6,400 pesos

La llegada del depósito de la Pensión del Bienestar siempre trae la misma pregunta: ¿dónde conviene retirar el dinero si no tengo un Banco del Bienestar cerca? Y aunque la Tarjeta del Bienestar puede utilizarse en cajeros de distintos bancos, no todas las opciones resultan igual de convenientes.

Para el bimestre septiembre-octubre de 2026, las personas adultas mayores reciben un depósito de $6,400 pesos. Con el dinero ya disponible, quienes prefieren tener efectivo pueden acudir a diferentes instituciones bancarias, pero hay un detalle que vale la pena revisar antes de aceptar la operación: la comisión.

Banco del Bienestar: la opción para evitar comisiones

Si el objetivo es conservar íntegros los $6,400 pesos de la Pensión del Bienestar, el Banco del Bienestar es la opción más conveniente.

Al utilizar sus cajeros o acudir a sus sucursales, el beneficiario permanece dentro de la red correspondiente a la tarjeta y puede disponer de su dinero sin pagar una comisión por retirar efectivo.

El banco cuenta con presencia en las 32 entidades del país y dispone de miles de sucursales y cajeros, aunque durante los primeros días del periodo de pago suelen registrarse filas y una mayor demanda.

Por eso, si no tienes prisa por sacar todo el dinero, tampoco es necesario correr a la sucursal en cuanto aparece el depósito.

¿Cuánto cobran Banorte, BBVA, Banamex e Inbursa por retirar?

Aquí es donde la elección del cajero puede hacer una pequeña diferencia en el bolsillo.

Los cajeros de bancos comerciales como Banorte, BBVA, Banamex e Inbursa permiten utilizar la Tarjeta del Bienestar para retirar efectivo, pero pueden cobrar una comisión por tratarse de una operación realizada fuera de la red del banco emisor.

De acuerdo con la información de cada banco, los cargos por retiro pueden ubicarse aproximadamente entre 20 y 40 pesos más IVA, aunque el monto depende de la institución y de la ubicación del cajero. También pueden existir cargos por consultar el saldo, que rondan entre 8 y 15 pesos más IVA.

Antes de confirmar la operación, el cajero debe mostrar cuánto se cobrará. Así que hay una última oportunidad y basta con cancelar la operación antes de autorizarla.

No tienes que retirar los $6,400 pesos de golpe

Otro punto importante es que el dinero de la Pensión del Bienestar no obliga a los beneficiarios a retirar todo el depósito el mismo día.

El saldo puede permanecer en la cuenta y utilizarse posteriormente mediante la Tarjeta del Bienestar para pagar en establecimientos que acepten tarjetas, como supermercados, farmacias y tiendas.

Incluso existen comercios donde es posible obtener efectivo al realizar una compra, por lo que esta alternativa puede resultar útil para quienes quieren evitar las filas de los cajeros.