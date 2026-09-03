Marina prepara su participación en la Operación Patria 2026 con disciplina y tradición

capitán de corbeta del Servicio de Sanidad Naval y médico cirujano naval, Aurora Lara Jiménez

La Secretaría de Marina (Semar) se prepara para participar en la Operación Patria 2026 y en el desfile cívico-militar del próximo 16 de septiembre, donde mostrará parte de sus capacidades, así como los valores que forman parte de la institución.

De acuerdo con la capitán de corbeta del Servicio de Sanidad Naval y médico cirujano naval, Aurora Lara Jiménez, la preparación para este tipo de actividades no comienza solamente unas semanas antes, sino que forma parte de la vida diaria del personal naval.

Explicó que los cadetes realizan instrucción militar de manera constante, aproximadamente una o dos veces por semana. Sin embargo, para eventos importantes como el desfile, las ceremonias de graduación o la jura de bandera, la preparación se vuelve más intensa durante un periodo de tres a cuatro semanas.

Esta preparación tiene como objetivo coordinar y estandarizar los movimientos de los diferentes elementos que participan, debido a que el desfile no solamente incluye a cadetes, sino también a músicos, unidades y otros integrantes de la Secretaría de Marina.

“Tradición, transformación y un servicio permanente por México” es parte del mensaje que la institución busca transmitir durante su participación. La Marina pretende demostrar sus capacidades operativas, pero también refrendar ante la población su compromiso permanente de servir, acompañar y proteger el desarrollo nacional.

Más de tres mil elementos participarán

Para la edición de este año se contempla la participación de aproximadamente 3 mil 144 mujeres y hombres navales. De este grupo, cerca del 30 por ciento serán mujeres, es decir, alrededor de mil elementos.

La presencia de las mujeres dentro de la institución ha aumentado en los últimos años y también se refleja en los planteles educativos navales. La Escuela Médico Naval, la Escuela de Enfermería Naval y la Heroica Escuela Naval cuentan con una importante participación femenina.

Además del personal naval, el contingente contará con aproximadamente 76 vehículos, entre los que se encuentran 20 camas temáticas.

Estas unidades tendrán la función de presentar diferentes aspectos de la Secretaría de Marina y transmitir a la población algunos de los principales valores que caracterizan a sus integrantes.

Entre estos valores se encuentran el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo, principios que también son inculcados a los jóvenes que forman parte del Sistema Educativo Naval.

La razón de ser de la Marina

Uno de los elementos importantes de la participación de la Secretaría de Marina será la presentación de una cama temática relacionada con la razón de ser de la institución.

En ella se mostrará el trabajo de la Marina como Autoridad Marítima Nacional y su participación en diferentes áreas. También se explicará su función como una Armada permanente mediante tres principales acciones: la acción diplomática, la defensa y el apoyo a la población civil. A estas actividades se suman tareas relacionadas con el desarrollo nacional y la seguridad pública.

La participación de las regiones navales del Golfo y del Pacífico también será importante. De acuerdo con la entrevista, las fuerzas navales tienen funciones relacionadas con la defensa exterior del país, mientras que las regiones navales participan principalmente en tareas de seguridad interior.

La Operación Patria 2026 también busca ser un espacio para que la población conozca más sobre el trabajo que realizan diariamente los integrantes de la Secretaría de Marina.

Durante el desfile, las personas podrán observar parte de las capacidades operativas y tecnológicas de la institución a través de las camas temáticas.

Además, estos elementos contarán con códigos QR que podrán ser escaneados por la ciudadanía para obtener mayor información sobre los proyectos y las actividades que realiza la Marina.

De esta manera, el desfile no solamente será una exhibición de personal, vehículos y equipo, sino también una oportunidad para explicar a la población las diferentes labores que se llevan a cabo dentro de la institución.

La formación de nuevos marinos

Otro de los mensajes que la Secretaría de Marina busca transmitir durante estas actividades está dirigido a los niños y jóvenes que tienen interés en formar parte de la institución.

La capitán Aurora Lara explicó que estudiar en los planteles navales representa una oportunidad para obtener una carrera profesional, pero también puede convertirse en un proyecto de vida. Dentro de las escuelas se busca desarrollar disciplina, espíritu de servicio, trabajo en equipo y compromiso con México.

El Sistema Educativo Naval ofrece una formación integral, innovadora, tecnológica y humana, bajo un ambiente de igualdad y equidad de género.

En la Heroica Escuela Naval se imparten tres ingenierías: Ingeniería en Sistemas Navales, Ingeniería en Hidrografía e Ingeniería en Aeronáutica Naval. Las carreras tienen una duración de cuatro años como internos en el plantel.

Después de concluir sus estudios, los egresados obtienen el grado de guardiamarinas y realizan durante un año prácticas en diferentes unidades de superficie, infantería de Marina y aeronáutica naval.

En el caso de los estudiantes de Sistemas Navales, también existe la posibilidad de realizar prácticas en el Buque Escuela Cuauhtémoc, cuya misión incluye llevar un mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano al mundo.

Una oportunidad de preparación y trabajo

Entre las ventajas que ofrece el Sistema Educativo Naval se encuentra que los estudiantes reciben una beca completa durante su formación. La institución cubre aspectos como colegiatura, alimentación, vivienda y uniformes. También cuentan con servicio médico.

Al terminar sus estudios, los graduados pueden incorporarse de manera inmediata a diferentes establecimientos de la Secretaría de Marina, de acuerdo con lo explicado durante la entrevista.

Para ingresar a los planteles existen diferentes requisitos. Entre ellos se encuentra ser mexicano de nacimiento y no contar con otra nacionalidad, además de cumplir con determinadas condiciones de estatura, estado civil y condición física.

El proceso comienza con una inscripción y un examen de conocimientos generales. Quienes aprueban pasan a una segunda etapa, donde son evaluados en aspectos médicos, psicológicos, psicométricos y físicos. “La preparación es toda una vida” Para la Secretaría de Marina, el desfile del 16 de septiembre representa solamente una parte visible de un proceso de preparación que se desarrolla durante todo el año.

La disciplina y la instrucción militar son consideradas elementos fundamentales para fortalecer el carácter, la integración y el trabajo de los integrantes de la institución.

Por ello, el mensaje que la Marina busca dejar durante la Operación Patria 2026 va más allá de la exhibición de sus elementos y equipos. La intención es que la ciudadanía conozca la razón de ser de la institución y observe el compromiso que existe con el país.

“La preparación para nosotros es toda una vida”, se señaló durante la entrevista, al destacar que, aunque el desfile tiene una duración aproximada de una hora, detrás de esa presentación existe un proceso permanente de disciplina y formación.

Con la participación de miles de elementos navales, vehículos y camas temáticas, la Secretaría de Marina se alista para formar parte de los festejos patrios y refrendar ante los mexicanos su compromiso de servicio a México.