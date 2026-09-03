Trayectoria del Huracán Marie: ¿Hacia dónde se dirige y qué afectaciones tendrá en México?

Huracán Marie El fenómeno continúa intensificándose y eleva su posibilidad de subir a Categoría 2.

Tras detectarse como tormenta tropical a inicios de esta semana después de su formación al sureste de Manzanillo, Colima, el actualmente catalogado Huracán Marie de Categoría 1 continúa fortaleciéndose durante su trayectoria.

Este jueves 3 de septiembre, Marie fue ubicado 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, ocasionando complicaciones de fuertes lluvias, viento severo y oleaje en regiones del occidente de México, siendo también la causa de las inundaciones de San Lucas tras el desbordamiento del arroyo Lagunitas.

Actualización del Huracán Marie: ¿cuál es el pronóstico y afectaciones hasta ahora?

De acuerdo con la proyección preliminar del ciclón tropical, éste se convertiría en Huracán Categoría 1 para el día de ayer, alcanzando dicha clase este jueves al intensificarse durante su desplazamiento hacia el oeste-noroeste de México.

A pesar de que su ruta es paralela de la península de Baja California, la capacidad de este fenómeno de extender lluvia, viento y oleaje a cientos de kilómetros de su centro ha ocasionado afectaciones climáticas en estados como Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de provocar mar elevado en dichas regiones.

Hoy jueves 3 de septiembre, el Sistema Metereológico Nacional (SMN) reiteró que la circulación del Huracán Marie refuerza la probabilidad de que las lluvias intensas y vientos fuertes continúen tanto en Baja California Sur como el occidente del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte, Marie registra vientos sostenidos d e150 km/h y rachas de 185 km/h, por lo que el sistema pronostica la posibilidad de un ascenso a Categoría 2 durante la tarde de este jueves.

Debido a ello, Protección Civil solicita a la población extremar precauciones, manteniendo activas las pautas necesarias para que locales, turistas y operadores marítimos se mantengan fuera de riesgo.

Huracán Marie: ¿qué amenazas representa para México y en qué regiones?

A pesar de que el fenómeno se mantiene cada vez más alejado de la península de Baja California, pues su trayectoria es paralela a las costas mexicanas, dicha distante no significa que sus efectos sean limitados, pues Marie ha extendido lluvias fuertes, viento y oleaje en el sector oeste-noroeste del país.

La autoridad climática de México mantiene la advertencia para los siguientes estados:

Sonora.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Según el reporte del SMN, Marie podría escalar a Huracán Categoría 2 durante la tarde de este jueves, ya que su fortalecimiento ha colocado al fenómeno en el límite de la Categoría 1 y su fortalecimiento prevé un aumento de vientos sostenidos a 160 km/h, con rachas a 195 km/h.

En el caso de Baja California Sur, el sistema pronostica lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros; al detallarse la complicación climática con el término “puntuales”, el SMN da a entender que las fuertez lluvias ocurrirán en zonas específicas y no en toda la entidad.

Por otra parte, Marie no ocasionará afectaciones de clima directas a la capital del país, ya que su desplazamiento se mantiene avanzando hacia el oeste-noroeste sobre el océano Pacífico. De acuerdo con las predicciones profesionales, el huracán Categoría 1 se mantendría al suroeste al oeste-suroeste de la península de Baja California.