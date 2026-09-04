AICM defiende legalidad de contratos de seguridad y vigilancia

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) rechazó de manera categórica que dentro de sus instalaciones se permita la comisión de algún tipo de delito y aseguró que los contratos relacionados con los servicios de seguridad y vigilancia cumplen con los requisitos establecidos por la normatividad. A través de una tarjeta informativa, el AICM explicó que la postura se dio luego de un reportaje relacionado con los contratos de seguridad y vigilancia que operan actualmente en el aeropuerto.

La administración aeroportuaria señaló que realizó una revisión de los expedientes correspondientes a los procedimientos de contratación y, a partir de este análisis, presentó información sobre las empresas que actualmente prestan estos servicios. De acuerdo con el documento oficial, actualmente son seis empresas las que tienen contratados servicios de seguridad y vigilancia en el AICM. La autoridad indicó que estas compañías acreditaron ante diferentes autoridades el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad, además de contar con los permisos correspondientes.

Entre los contratos mencionados se encuentran los identificados con los números 059-O25-AICM-1S y 063-O25-AICM-1S, ambos con una vigencia que comenzó el 13 de junio de 2025 y que concluirá el 31 de mayo de 2027. Uno de los puntos revisados por el aeropuerto fue la situación de la empresa SERPROSEP, S.A. de C.V.. El AICM informó que dicha compañía fue constituida originalmente por José Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga.

Sin embargo, la autoridad explicó que ambos dejaron de formar parte de la sociedad el 10 de septiembre de 2024, cuando transmitieron la totalidad de sus acciones a terceros mediante una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. El AICM precisó que esta separación ocurrió antes de la contratación señalada en la tarjeta informativa, por lo que esas personas ya no formaban parte de la empresa al momento de realizarse el procedimiento de contratación.

AICM defiende legalidad de contratos de seguridad y vigilancia

En el caso de ARMOUR KING, S.A. de C.V., el aeropuerto indicó que no encontró referencias de dichas personas como accionistas, administradores o representantes sociales de esa compañía. La autoridad aeroportuaria también destacó que existen mecanismos de supervisión para vigilar la prestación de los servicios de seguridad. Como parte de estas medidas, informó que se cuenta con una empresa contratada específicamente para realizar la supervisión de estos trabajos.

El objetivo, explicó el AICM, es contar con controles sobre los servicios que se brindan dentro de las instalaciones aeroportuarias. La postura del aeropuerto se dio después de que se difundieran señalamientos relacionados con empresas encargadas de la seguridad de las terminales del AICM. Tras revisar los expedientes de los procedimientos, la administración aeroportuaria sostuvo que los contratos fueron realizados conforme a los requisitos establecidos.

El Grupo Aeroportuario Marina también manifestó su disposición para colaborar con las autoridades correspondientes y atender cualquier investigación o solicitud de información que sea requerida. La institución reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas en la prestación del servicio público.

Finalmente, el AICM aseguró que continuará atento a las investigaciones que pudieran realizar las autoridades competentes y mantendrá los mecanismos de supervisión relacionados con los servicios de seguridad y vigilancia dentro de sus instalaciones.