Impulsan desde Jalisco acciones nacionales para proteger los bosques

Con el objetivo de fortalecer la conservación y restauración de los ecosistemas forestales, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, inauguraron este viernes la Feria Nacional Forestal 2026, que reúne a comunidades, autoridades, especialistas, academia, sector productivo y sociedad civil.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, asiste a la inauguración de la Feria Nacional Forestal

El encuentro se realiza hoy y mañana, 4 y 5 de septiembre, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, como parte de las actividades por el 25 aniversario de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Durante la inauguración, Lemus fue testigo de la firma del Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, que contempla acciones para conservar y restaurar estos ecosistemas, proteger manglares, impulsar la producción sustentable, fortalecer la silvicultura comunitaria y promover el desarrollo económico local.

El acuerdo también plantea impulsar empresas forestales encabezadas por mujeres, fortalecer las cadenas de valor, combatir la tala ilegal y simplificar trámites para las comunidades productoras.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, asiste a la inauguración de la Feria Nacional Forestal

Ante este escenario, el Gobernador propuso que Jalisco sea el primer estado en adherirse al acuerdo nacional, al tiempo que refrendó la disposición de su administración para trabajar junto con el Gobierno de México y los sectores involucrados en la protección ambiental.

“Estos desafíos no pueden ser resueltos por una sola institución ni por un solo sector”, señaló durante el encuentro el director general de la CONAFOR, Sergio Graf Montero, quien destacó que la conservación forestal requiere políticas sostenidas debido a que los procesos de los ecosistemas trascienden los periodos de gobierno.

Inauguración de la Feria Nacional Forestal

Más recursos para reforestación y brigadistas

Además de la adhesión al acuerdo, Lemus anunció que para el próximo año se propondrá más que duplicar la inflación el incremento salarial de brigadistas forestales, así como de elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado.

Explicó que su administración solicitó a la Secretaría de la Hacienda Pública considerar a quienes trabajan en Protección Civil, Bomberos, Seguridad y Fiscalías fuera de las restricciones que establece la Ley de Disciplina Financiera para los incrementos salariales.

También adelantó que se busca incorporar a Protección Civil y Bomberos al programa Legado, mediante el cual se otorgan beneficios y apoyos sociales a elementos policiales y sus familias.

En materia ambiental, el Gobernador destacó que Jalisco tiene como meta plantar 250 mil árboles durante 2026, lo que representa un crecimiento de 54.6 por ciento respecto al año anterior.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, asiste a la inauguración de la Feria Nacional Forestal

“El objetivo es tener 250 mil plantas nuevas durante este año en Jalisco, esto es, un crecimiento del 54.6 por ciento en comparación con el año pasado”, afirmó Lemus, quien resaltó la participación de colectivos y ejidos en las jornadas de reforestación.

Para respaldar estas acciones, el Gobierno de Jalisco y la CONAFOR conformaron una bolsa conjunta de 30 millones de pesos, con aportaciones de 15 millones cada una, destinada a apoyar a ejidos y comunidades en la protección de ecosistemas estratégicos.

A estos recursos se suma la colaboración de la Fundación Selva Negra, del grupo Maná, que destinará recursos obtenidos de una presentación realizada en julio en Guadalajara a campañas de reforestación.

Actualmente, mediante el mecanismo de Pago por Servicios Ambientales, Jalisco beneficia a 32 grupos agrarios y comunidades de 22 municipios, con acciones de conservación en más de 14 mil 900 hectáreas.

Lemus recordó que Jalisco es el cuarto estado con mayor biodiversidad del país y cuenta con 66 Áreas Naturales Protegidas, además de cinco parques y bosques urbanos reconocidos con la certificación internacional Green Flag Award.

Inauguración de la Feria Nacional Forestal

Por su parte, Alicia Bárcena destacó el papel de las comunidades forestales y de los casi 17 mil ejidos y comunidades que participan en la protección de los bosques, selvas y manglares del país, mientras que la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, refrendó el compromiso de la institución para aportar conocimiento científico y acompañar procesos de gobernanza local.

PARA SABER

El Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares se basa, entre otras acciones, en conservar y restaurar los ecosistemas forestales, protección a los manglares, promover la producción sustentable, impulsar la silvicultura comunitaria y el desarrollo local.

También representa cuidar el patrimonio natural a través de empresas forestales de mujeres, que son las que garantizan no solamente la justicia económica, sino la justicia ambiental, impulsar las cadenas de valor forestal y frenar la tala ilegal, así como simplificar los trámites para las comunidades productoras.