UNAM volverá al examen presencial en licenciatura

Aplicación de examen UNAM Cuartoscuro (Graciela López Herrera)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) retomará la aplicación presencial de sus exámenes de admisión a bachillerato y licenciatura, después de detectar fallas e irregularidades en la primera evaluación realizada en línea.

Durante la presentación del informe final de la Comisión Técnica, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, informó que los procesos de ingreso persistirán bajo este esquema hasta que existan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y confiabilidad de una prueba virtual.

“En tanto no se cuente con todas las condiciones necesarias para garantizar la aplicación del examen en línea, los exámenes de ingresos serán presenciales”, declaró Lomelí.

La decisión se tomó debido a que la UNAM identificara resultados atípicos en el primer examen de admisión a licenciatura aplicado de manera remota, específicamente por un incremento inusual en los puntajes obtenidos por algunos aspirantes.

Por lo tanto, la institución optó por cancelar los resultados de esa evaluación y aplicar posteriormente un examen de control para verificar el proceso de selección y determinar las admisiones.

Prueba presencial, pero en dispositivos electrónicos

El rector de la UNAM explicó que el nuevo esquema conservará parte de la experiencia utilizada durante el examen de control. Los aspirantes acudirán físicamente a las sedes de aplicación, pero responderán los reactivos a través de dispositivos electrónicos que tendrán las preguntas previamente cargadas.

La UNAM planea habilitar distintos lugares para realizar la evaluación, a fin de facilitar la participación de estudiantes que se encuentran en diferentes estados del país y también de quienes viven en el extranjero.

Lomelí afirmó que las medidas adoptadas buscan garantizar que el ingreso a la licenciatura sea a partir de la preparación y el esfuerzo de los aspirantes.

“Se tomaron decisiones difíciles, pero necesarias para garantizar que la nueva generación de estudiantes sea valorada por el esfuerzo y estudio con los que accedió a sus carreras”, concluyó.