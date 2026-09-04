Investigan si huevo contaminado provocó brote de salmonella en Hospital General de México

Autoridades sanitarias investigan si un lote de huevo contaminado con salmonella y Escherichia coli pudo ser la causa de un brote gastrointestinal registrado en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, que afectó a médicos residentes.

De acuerdo con información publicada por Reforma, hasta el momento se tiene una sospecha sobre el posible origen del brote, pero las autoridades todavía realizan estudios para confirmar científicamente qué provocó las enfermedades. El brote fue detectado el pasado 31 de agosto, después de que se registrara un aumento repentino de médicos residentes con síntomas como dolor abdominal, diarrea, vómito y febrícula. En total, 135 médicos residentes presentaron síntomas y 41 tuvieron que ser hospitalizados.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que los estudios epidemiológicos encontraron una posible relación entre los casos y el consumo de un platillo específico: huevo con chorizo. Según explicó el funcionario, prácticamente todos los residentes que presentaron síntomas de salmonelosis habían desayunado este platillo. En cambio, quienes no consumieron huevo con chorizo no presentaron síntomas, situación que llevó a las autoridades a considerar este alimento como una de las principales líneas de investigación.

A partir de esta situación, autoridades sanitarias comenzaron a realizar diferentes acciones para encontrar el origen de la contaminación. La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, conocida como AGEPSA, acudió al Hospital General de México para realizar una primera revisión y tomar muestras. Además, la Dirección General de Epidemiología realizó una segunda visita para recolectar muestras de huevos y otros insumos utilizados por el proveedor de alimentos.

La empresa encargada del servicio de comedor institucional es Restaurantes Grogi, cuyo contrato fue adjudicado por un monto de más de 112 millones de pesos y tiene vigencia del 1 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2027. Ante la emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud suspendió de manera preventiva la entrega de alimentos por parte de esta empresa en las dos áreas de comedor del hospital.

Uno de los puntos que también están siendo revisados son las fuentes de abastecimiento del huevo. De acuerdo con las autoridades, el proveedor informó que cuenta con cuatro fuentes distintas de suministro, por lo que será necesario analizar las muestras para determinar si alguna de ellas está relacionada con el brote. Eduardo Clark señaló que actualmente existe una presunción sobre el huevo como posible fuente de contagio, pero aclaró que todavía no existe una confirmación definitiva.

Investigan si huevo contaminado provocó brote de salmonella en Hospital General de México

Las autoridades deberán esperar los resultados de las pruebas epidemiológicas y de laboratorio para establecer de manera científica si el alimento fue el responsable de las enfermedades registradas entre los residentes. En caso de confirmarse que el brote fue provocado por alimentos contaminados y que existe responsabilidad del proveedor, podrían aplicarse diferentes sanciones. Estas podrían incluir amonestaciones, multas, inhabilitaciones e incluso denuncias penales si se demuestra que hubo alguna conducta intencional.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen las acciones de vigilancia sanitaria para identificar el origen del brote y evitar que se presenten nuevos casos. El caso mantiene bajo revisión las condiciones en las que se preparan y distribuyen los alimentos dentro del Hospital General de México, mientras se esperan los resultados que permitan determinar qué ocurrió y establecer responsabilidades, en caso de que existan.

Mientras tanto algunos médicos ya fueron dados de alta, y fueron notificados los enfermeros del hospital por parte de epidemiologia verificar que cada habitación de residentes hospitalizados por contingencia cuente con una bolsa roja, tarjeta de precauciones por contacto y verificar que el personal de intendencia realice de la manera adecuada la limpieza.