Ante demanda de MC el INE descarta promoción personalizada en posteo de Mario Delgado sobre Beca Rita Cetina

El Instituto no encontró elementos para acreditar un uso indebido de recursos públicos ni una vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad que deben observar las instituciones gubernamentales

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que una publicación difundida el pasado 3 de agosto en Instagram, de manera colaborativa entre las cuentas de Mario Delgado y la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el inicio de la entrega de la Beca Rita Cetina, se mantuvo dentro de los parámetros de la comunicación institucional e informativa.

La publicación, que incluía la frase “2,500 pesos que les manda la Presidenta”, fue denunciada ante la autoridad electoral por el partido Movimiento Ciudadano, por presuntas irregularidades relacionadas con la difusión de propaganda gubernamental y una posible promoción personalizada de la presidenta de México.

Tras analizar el contenido, la autoridad concluyó que la publicación tuvo como finalidad informar sobre el inicio de la entrega de un programa federal, sin que se identificaran elementos objetivos que permitieran relacionarla con una contienda electoral o acreditar un propósito de carácter electoral.

En el análisis tampoco se acreditó una promoción personalizada de la presidenta de México. Si bien su figura fue mencionada en el mensaje, la autoridad determinó que no se exaltaron sus cualidades personales, trayectoria, logros o aspiraciones políticas.

Asimismo, consideró que la cercanía con el proceso electoral 2026-2027, por sí sola, no constituye un elemento suficiente para atribuir a la publicación una finalidad electoral.

El Instituto tampoco encontró elementos para acreditar un uso indebido de recursos públicos ni una vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad que deben observar las instituciones gubernamentales.

Con ello, la publicación fue considerada parte de una comunicación de carácter institucional e informativo, al estar relacionada con la difusión de información sobre un programa federal y su entrega a la población beneficiaria.