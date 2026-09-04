Dictan prisión preventiva para Sebastián N y Gerardo N: ¿Qué sigue en el proceso del caso Jonathan Meléndez?

Sebastián N y Gerardo N Los detenidos por su posible participación en el multimohicidio en Atizapán serán llevados a un centro penitenciario para continuar su proceso.

Tras haber sido detenidos el pasado miércoles 2 de septiembre, Sebastián N y Gerardo N fueron puestos a disposición de las autoridades por su presunta participación en el homicidio de Jonathan Meléndez, Ana Paula Barragán, Aleyda Romero y una menor de edad de tres años. Ahora, serán llevados al Centro Penitenciario de Barrientos en Tlalnepantla.

Dictan prisión preventiva a los presuntos asesinos de Jonathan Meléndez

De acuerdo con información de las autoridades, la prisión preventiva se ejecuta por la gravedad de los delitos imputados: homicidio calificado y, en el caso de las víctimas mujeres, posibles agravantes de feminicidio, especialmente por el estado de gestación y una menor de edad.

El Código Penal del Estado de México contempla penas de 40 a 70 años de prisión por homicidio calificado, con posibles incrementos y acumulación de sanciones por múltiples víctimas.

Ahora, ingresarán al al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, conocido como el penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Hasta el momento, se encontraban en instalaciones de la Fiscalía en Toluca “en tránsito”, sin haber comparecido aún ante un juez

¿Qué sigue en el proceso del caso del asesinato de Jonathan Meléndez?

Con el traslado, el caso pasa a la etapa judicial. Los imputados deberán comparecer ante un juez de control, donde la Fiscalía presentará los datos de prueba (cámaras de seguridad, declaraciones, indicios recolectados en la escena y elementos que los señalan como probables responsables). El juez resolverá sobre la vinculación a proceso y ratificará o modificará las medidas cautelares, incluida la prisión preventiva.

Posteriormente se abrirá la investigación complementaria, con plazos establecidos por la ley, durante la cual se integrarán más pruebas, se tomarán declaraciones y se determinará si procede el juicio oral.