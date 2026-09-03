Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este jueves 3 de septiembre? Conoce el reporte de sismos de este jueves, según el Servicio Sismológico Nacional (Imagen hecha con IA)

El último sismo registrado este jueves en México fue de magnitud 4.0; conoce dónde fue, a qué hora y cuántas veces ha temblado hoy en el país.

México, al ser un país con alta actividad sísmica, registra de manera diaria movimientos telúricos de diferentes intensidades, siendo el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el encargado de registrar los temblores que ocurren en el país.

¿Dónde fue el epicentro del último sismo registrado hoy jueves 3 de septiembre?

Hasta el momento de la publicación de la nota, el último sismo registrado por el SSN este jueves 3 de septiembre ocurrió a las 19:37:29 horas y su epicentro fue en Cintalapa, Chiapas, con una magnitud de 4.0 y una profundidad de 147 km.

Reporte del Sismológico Nacional: Sismos registrados durante el día en México

Asimismo, el SSN este jueves 3 de septiembre ha registrado más de 70 sismos, todos de diferentes intensidades, siendo el más fuerte de magnitud 4.8. Este ocurrió a las 5:33:52 horas a 41 km al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz, y tuvo una profundidad de 152.3 km.

Asimismo, aquí te compartimos el reporte con los últimos sismos registrados este jueves en México:

Magnitud 3.2 en Río Grande, Oaxaca, a las 16:35 horas

en Río Grande, Oaxaca, a las 16:35 horas Magnitud 4.0 en Huixtla, Chiapas, a las 16:34 horas

en Huixtla, Chiapas, a las 16:34 horas Magnitud 2.7 en San Marcos, Guerrero, a las 16:16 horas

en San Marcos, Guerrero, a las 16:16 horas Magnitud 3.7 en Huixtla, Chiapas, a las 15:55 horas

en Huixtla, Chiapas, a las 15:55 horas Magnitud 3.4 en Tehuantepec, Oaxaca, a las 15:21 horas

¿Sonó la Alerta Sísmica?

Ninguno de los sismos que se han registrado en México este jueves 3 de septiembre de 2026 ha ameritado que se active la alerta sísmica debido a que estos no superaron los parámetros mínimos establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

De acuerdo con la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil, estas son algunas de las recomendaciones a seguir antes, durante y después de un sismo:

Antes de un sismo

Participa en los simulacros.

Determina con tu familia las zonas de menor riesgo y puntos de reunión de tu casa o área de trabajo.

Especifica con tu familia un lugar de la ciudad como punto de encuentro.

Durante un sismo

Mantén la calma y, si te encuentras en pisos bajos, sigue las rutas de evacuación.

Si te encuentras en un piso alto y no tienes tiempo de salir, colócate en la zona de menor riesgo.

No corras, no grites y no empujes.

Aléjate de ventanas, muebles, espejos, plantas u otros objetos pesados que puedan caer.

Después de un sismo