Refuerzan seguridad en Zacatecas tras ataque contra comandancia de Ojo Caliente

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Gacía Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Gacía Harfuch, informó en representación del Gabinete de Seguridad, que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, fueron detenidas 3 mil 824 personas por delitos de alto impacto en Zacatecas, como resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Durante este periodo también fueron aseguradas mil 200 armas de fuego, más de 7 mil 320 kilogramos de droga y 114 mil cartuchos, además de que se localizaron y desmantelaron seis laboratorios destinados a la producción de metanfetamina.

Las autoridades reconocieron que, pese a estos resultados, persiste la confrontación entre células delictivas que buscan controlar rutas, territorios y actividades ilícitas, situación que continúa generando episodios de violencia en distintas regiones de la entidad.

Investigan ataque contra comandancia de Ojo Caliente

Uno de los principales temas abordados fue la agresión registrada el pasado 30 de agosto contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojo Caliente, donde fue utilizado un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo con reporte de robo en Jalisco.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, el ataque ocurrió alrededor de las 19:50 horas y habría involucrado aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo.

El atentado dejó 11 personas lesionadas, además de daños severos en 10 viviendas, daños menores en otras 53 y afectaciones en 15 vehículos, así como en las instalaciones de la corporación y unidades oficiales.

Desde el momento de la agresión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional se sumaron a las investigaciones y al despliegue de seguridad en coordinación con las autoridades estatales.

Como resultado del análisis de videovigilancia y otros indicios, el 31 de agosto fue detenido Juan Pedro N., señalado como presunto responsable principal de la colocación del artefacto en la comandancia.

Durante su captura se le aseguraron una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, 70 cartuchos, cargadores, dosis de diversas drogas, un teléfono, 22 artefactos con “chayantas” y un vehículo.

Posteriormente fueron detenidos Hipólito N. y Miguel N., este último con una orden de aprehensión por homicidio. Ambos estarían relacionados con una célula delictiva con operaciones en Aguascalientes y Zacatecas y, de acuerdo con las investigaciones, habrían realizado labores de vigilancia antes del ataque.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa para identificar y detener a todas las personas involucradas, incluido quienes presuntamente participaron en el traslado y colocación del vehículo utilizado en la agresión.

Una de las líneas de investigación ubica el ataque en el contexto de la disputa entre células vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.

Operativos dejan más detenidos y aseguramientos

Como parte de las acciones recientes, autoridades federales y estatales realizaron un operativo en Zacatecas y Aguascalientes que permitió detener a seis personas presuntamente relacionadas con una célula delictiva. También fueron aseguradas armas, más de mil 600 dosis de metanfetamina, vehículos y cinco inmuebles.

En Jiménez de Teúl, durante un cateo en un inmueble presuntamente vinculado con una organización criminal, se aseguraron piezas y materiales explosivos, entre ellos mecha, iniciadores eléctricos y aproximadamente 30 kilogramos de material explosivo de uso industrial.

En Cuchipila, fueron detenidas 10 personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva y se logró liberar a dos personas privadas de la libertad. En el operativo se aseguraron un arma larga, cargadores, cartuchos, droga, equipos de comunicación y vehículos.

En Benito Juárez, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano localizaron a cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, quienes presuntamente habían sido captadas en Michoacán y Jalisco mediante falsas ofertas de trabajo y trasladadas posteriormente a un campamento de un grupo delictivo.

Asimismo, en Cuchipila se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra el director de Seguridad Pública Municipal y un elemento de esa corporación, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y abuso de autoridad.

En otras acciones para desarticular estructuras criminales con presencia en Magdalena y Jalisco, fueron detenidos Alfredo N., identificado como presunto líder regional con operaciones en Jalisco y Zacatecas, e Isidro N., quien se desempeñaba como subdirector de una policía municipal. Ambos son señalados como presuntos operadores logísticos de un grupo delictivo.

Avances contra la extorsión

Dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión también se reportaron detenciones relacionadas con este delito.

Entre los casos mencionados se encuentra Fernando N., presuntamente relacionado con extorsiones a trabajadores del transporte público; Guillermo N., señalado por extorsionar a constructores mediante la imposición de sobreprecios en materiales pétreos y servicios de transporte, y Guadalupe N., presuntamente vinculada con extorsiones a comerciantes de Fresnillo mediante amenazas.

Además, se informó que el Gobierno de Zacatecas ha logrado cancelar mil líneas telefónicas utilizadas para extorsionar durante la actual administración.

Las autoridades federales y estatales aseguraron que mantendrán las labores de inteligencia, investigación ministerial, seguimiento de objetivos prioritarios y presencia territorial para debilitar las estructuras de los grupos criminales.

El Gabinete de Seguridad reiteró que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuará y fortalecerá el acompañamiento al Gobierno de Zacatecas, a la Fiscalía General de Justicia estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de detener a los generadores de violencia y garantizar la seguridad de las familias zacatecanas.