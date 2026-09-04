Huracán Marie ya es categoría 2: ¿Cuál es el pronóstico del clima y qué estados afectará en México este 4 de septiembre?

Huracán Marie El fenómeno elevó su clase a huracán categoría 2. (Conagua)

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán Marie, fenómeno que avanza paralelamente a las costas de México, elevó su tipo a Categoría 2 durante la noche del jueves 3 de septiembre.

De acuerdo con el pronóstico, su intensificación prolongará las fuertes lluvias en el occidente del país, principalmente en Baja California Sur.

Actualización de Marie en México: localización y afectaciones del huracán categoría 2

El huracán Marie surgió el martes 1º de septiembre como una tormenta tropical formada al sureste de Manzanillo, Colima, con trayectoria de vientos sostenidos hacia el noroeste de México. No obstante, la tempestad climática subió su clase a Huracán Categoría 1, escalando a la Categoría 2 durante la noche del jueves.

🌀 El #Huracán #Marie en el océano Pacífico ahora se encuentra en la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson.

🌀 Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en #BajaCaliforniaSur. pic.twitter.com/llEaUNzoWQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

Según lo reportó el Servicio Metereológico Nacional (SMN) a través de la cuenta oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la circulación de Marie refuerza la probabilidad de que las complicaciones climáticas en Baja California Sur se mantengan.

Con una localización de su centro a 755 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, el fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste del país a 15 km/h, lo que extenderá la presencia de fuertes lluvias en más estados de al República Mexicana.

Por su parte, Protección Civil mantiene activa la advertencia de extremar precauciones y limitar la navegación marítima en la población local y turista de las regiones afectadas, con el propósito de evitar complicaciones severas debido a la intensidad climática.

Huracán Marie escala a Categoría 2: ¿qué estados de México serán afectados?

El monitoreo del hurcaán Marie, ahora en Categoría 2, señala que su circulación en las próximas horas reforzará la manifestación de lluvias intensas en Baja California Sur, región en la que se proyectan rachas de viento de 50 a 70 km/h, mientras que el oleaje en la costa occidental de la península de Baja California será de 1.5 a 2.5 metros de altura.

A su vez, combinado con los canales de baja presión, el monzón mexicano, las circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical número 36 en el sur-occidente del país, las lluvias muy fuertes se presentarán en los siguientes estados:

Veracruz.

Oaxaca.

Chiapas.

Tabasco.

Chihuahua.

Durango.

Sinaloa.

Nayarit.

El clima todavía será complicado, pero en menor medida con lluvias fuertes, en entidades como:

Sonora.

Coahuila.

Nuevo León.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Guanajuato.

Querétaro.

Estado de México.

Puebla.

Campeche.

Yucatán.

Por otra parte, las siguientes regiones experimentarán chubascos para este viernes 4 de septiembre, por lo que se recomienda extremar precauciones:

Baja California.

Zacatecas.

Aguascalientes.

San Luis Potosí.

Tamaulipas.

Hidalgo.

Ciudad de México.

Morelos.

Tlaxcala.

Quintana Roo.

Los servicios metereológicos nacionales mantienen el monitoreo del huracán Marie en caso de cambios significativos que puedan representar mayor riesgo para el territorio nacional.