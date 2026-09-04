¿Qué fue del Fofo Márquez? Estos son los presos del Penal de Barrientos, donde mandaron a Diego Rosen Tras el traslado de Diego Sebastián “N”, presunto homicida de Jonathan Meléndez, al Penal de Barrientos, conoce quiénes se encuentran reclusos ahí

Este viernes fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su presunta participación en el homicidio de Jonathan Meléndez y su familia.

En el Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, también conocido como el Penal de Barrientos, también se encuentran presas otras figuras públicas como el influencer “Fofo” Márquez.

¿Quién es Diego Sebastián y por qué fue ingresado al Penal de Barrientos?

Diego Sebastián “N” es acusado por su presunta participación en el homicidio de Jonathan Meléndez, Ana Paula Barragán, Aleyda Romero y una menor de edad de tres años; este viernes 4 de septiembre fue trasladado al Penal de Barrientos después de que se le dictara prisión preventiva.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, Diego Sebastián “N” sería socio de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y de acuerdo con el Secretario Federal de Seguridad, Omar García Harfuch, el asesinato habría estado relacionado con motivos económicos, como la exigencia de dinero.

¿Qué fue de “Fofo” Márquez y cuál es su situación en prisión?

El traslado de Diego Sebastián “N” al Penal de Barrientos ha atraído la atención hacia las otras figuras que también se encuentran cumpliendo su proceso penal en este centro penitenciario, como lo es el caso del influencer “Fofo” Márquez.

Actualmente, Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido en redes sociales como “Fofo Márquez”, se encuentra en el Penal de Barrientos, donde enfrenta una condena de 17 años y seis meses de prisión por tentativa de feminicidio tras agredir a una automovilista en febrero de 2024.

Recientemente, su nombre volvió a ser tendencia después de que se comenzara a rumorear que supuestamente habría salido de prisión, debido a unas fotografías que se publicaron en sus redes sociales.

Sin embargo, esta información fue rápidamente desmentida, debido a que las fotografías que se habían viralizado se trataban de viejas imágenes que se habían vuelto a publicar en su perfil.

¿Quiénes se encuentran presos en el Penal de Barrientos?

Además de “Fofo” Márquez y Diego Sebastián “N”, quien recientemente fue trasladado, estos son otros presos que se encuentran enfrentando un proceso legal o condena en el Penal de Barrientos: