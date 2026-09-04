Tráfico ilegal de migrantes disminuye 96% en medio de coordinación México-EU

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Presidencia)

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró que la relación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se mantiene en buenos términos y bajo principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación.

Trevilla, informo que como parte de la Operación Frontera Norte, México mantiene desplegados 10 mil elementos de la Guardia Nacional, además de 3 mil efectivos del Ejército. Entre las principales actividades se encuentran los llamados “operativos espejo”, mediante los cuales las fuerzas de seguridad de ambos países realizan patrullajes y acciones coordinadas, cada una desde su respectivo lado de la frontera.

De acuerdo con el reporte presentado, desde el inicio de la operación, en febrero del año pasado, se han detenido 14 mil 270 personas y asegurado 9 mil 829 armas de fuego, cerca de dos millones de cartuchos, 9.4 toneladas de cocaína y 53.6 toneladas de metanfetamina, además de 32 mil litros de esta última sustancia.

También se han localizado cerca de 2 mil 300 laboratorios y áreas de concentración de metanfetamina, como resultado de las acciones de seguridad implementadas en la zona fronteriza.

Drones para el tráfico de migrantes

En cuanto al uso de drones en la frontera, el general secretario destacó que, de acuerdo con información proporcionada por autoridades estadounidenses, se trata principalmente de drones comerciales utilizados por grupos dedicados al tráfico ilegal de migrantes.

Estos dispositivos, explicó, son empleados para obtener imágenes y detectar rutas con poca o nula presencia de autoridades, con el propósito de identificar los puntos por donde pueden desplazarse las personas de manera clandestina.

La cooperación entre ambos países incluye el intercambio de información relacionada con estos vuelos. Destacó además que el tráfico ilegal de migrantes ha disminuido 96 por ciento respecto al año anterior.

Hasta ahora, la Defensa no ha contemplado replicar el uso de tecnología antidrones ya que el despliegue de 165 equipos anti drones ha brindado buenos resultados, aseguró Trevilla.

En materia de capacitación, el general señaló que actualmente un batallón de fusileros paracaidistas del Ejército Mexicano realiza adiestramiento en Fort Polk, Estados Unidos. La unidad inició sus actividades el 17 de agosto y concluyó su entrenamiento el 3 de septiembre.

Este tipo de ejercicios se realiza periódicamente desde 2022, con la participación de unidades mexicanas en instalaciones militares estadounidenses. A su vez, elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos participan en actividades de capacitación en México.

Está previsto que a finales de septiembre una compañía estadounidense acuda al Centro Nacional de Adiestramiento en Chihuahua.

El objetivo de estos ejercicios es incrementar la compatibilidad operativa entre las fuerzas de ambos países, particularmente para facilitar la coordinación en acciones conjuntas como los patrullajes espejo.

Ricardo Trevilla insistió en que esta cooperación se desarrolla bajo el principio de coordinación, no subordinación, y con respeto a la soberanía nacional.