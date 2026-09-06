Activa PAN alianzas locales rumbo al 2027; “lo que decida un estado no regirá a otro”, aclara Jorge Romero a consejeros

Jorge Romero encabeza la sesión del Consejo Nacional del PAN

Ante el Consejo Nacional del PAN --reunido de manera virtual--, su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera hizo un recuento de la estrategia rumbo al proceso electoral del 2027 que arranca este jueves y tras arremeter contra “esos miserables farsantes de Morena” confirmó que ya se activó el diálogo con las dirigencias estatales para determinar en cuál de las 17 entidades que renovarán gubernatura habrá alianza opositora sin descartar al PRI.

Sin embargo recalcó que las alianzas serán determinadas por la coyuntura y las posibilidades de triunfo. “Lo que se decida en una entidad no regirá lo que pase en otra entidad”, aclaró

El dirigente panista informó a los consejeros que el Ejército de “soldados panistas” que defenderán el voto en los próximos comicios está en un 60 %, pues de los 150 mil que se requieren para esa acción, ya llevan enlistados alrededor de 80 u 85 mil integrantes que defenderán el voto en las casillas en los comicios de julio del 2027.

“Ahí la llevamos, esta red va a defender nuestro voto para que no nos arrebaten los triunfos”, aseveró

De hecho, el dirigente panista garantizó que el blanquiazul retendrá las gubernaturas donde gobierna como son Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro que estarán en juego el próximo año y advirtió que Morena “se llevará una sorpresa” en Baja California Sur, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas y Colima entre otras.

“Esos que se creen infalibles, se van a llevar la sorpresa de su vida y lo decimos con optimismo racional”, aseveró

El consejo nacional del PAN se reunió para aprobar una serie de medidas rumbo al proceso electoral que arranca este jueves, donde una de las medidas es permitir alianzas a nivel estatal que pueden incluir al PRI en los estados la coyuntura, las dirigencias estatales pero sobre todo la militancia local lo exija y apruebe.

En octubre del 2025, la dirigencia nacional del PAN, anunció el fin de sus alianzas partidistas, incluida la coalición con el PRI, para enfocarse en su propia identidad política.

Un año después, Romero Herrera explicó que hasta ahora no hay ninguna alianza pactada en alguna de las 17entidades pero admitió que “es una decisión vital” para el país y para la conformación de la Cámara de Diputados por lo cual se abrió esta posibilidad que hace un año se había cerrado.

“Empezamos el diálogo con militancia y dirigentes estatales para que se tome una decisión, no hay uniformidad en el PAN sobre esta decisión pues unos están a favor y otros en contra, pero lo que se decida en una entidad no regirá lo que pase en otra entidad”, aclaró

OLEAADA DE ASPIRANTES A CARGOS

Asimismo informó que hay más de 18 mil aspirantes ciudadanos que se han registrado para buscar una candidatura para alguno de los 20 mil cargos que estarán en juego en los comicios del 2027 luego de que el PAN abrió su proceso a la ciudadanía.

Romero Herrera advirtió que “es momento de resistir” e hizo un llamado a integrar ese ejército que se busca integrar en el PAN para vigilar las miles de casillas que se instalarán en las 17 entidades que renovarán gubernatura en julio del próximo año.

MISERABLES FARSANTES

El dirigente panista arremetió contra Morena por faltar con total cinismo e impunidad a los principios que enarbolan y los llevaron a la Presidencia de la República cono son “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“Son unos miserables farsantes”, con todo lo que han robado, los actos de corrupción y las miles de mentiras eso queda hecho trizas, remató