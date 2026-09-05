Desde la Cámara, Morena exige justicia por muerte del diputado Zenyazen Escobar

Zenyazen Escobar Zenyazen Escobar durante su etapa como secretario de Educación del estado de Veracruz. Foto: Cuartoscuro (Yerania Rolón Rolón)

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, lamentó el fallecimiento de su compañero de bancada, Zenyazen Escobar García, y llamó a las autoridades a esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

A través de sus redes sociales, la legisladora expresó su solidaridad con la familia, amigos y seres queridos del diputado federal por Veracruz, quien fue localizado sin vida este viernes en un vehículo en la localidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional.

“Lamento profundamente el asesinato de nuestro compañero, el diputado federal por Veracruz, Zenyazen Escobar García”, publicó Jiménez Godoy.

La morenista sostuvo que “la violencia no puede quedar impune” y manifestó su confianza en las instituciones para esclarecer lo ocurrido, deslindar responsabilidades y aplicar todo el peso de la ley.

“Que haya justicia y que prevalezca el Estado de derecho”, agregó.

La muerte de Escobar García es investigada por autoridades estatales y federales; de acuerdo con el Gobierno de Veracruz, la Fiscalía General del Estado inició las primeras diligencias tras el hallazgo, mientras que la Fiscalía General de la República atraerá el caso debido a que se trata de un legislador federal.

El diputado federal de Morena fue localizado con una herida provocada por arma de fuego, aunque las autoridades han señalado que continúan las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias de su muerte.