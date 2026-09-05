Leche para el Bienestar registra cifra récord y supera los 760 millones de litros acopiados

El programa Leche para el Bienestar registró un crecimiento histórico durante el último año, luego de alcanzar un acopio de 760 millones 135 mil 339 litros de leche adquiridos a productores nacionales, informó Antonio Talamantes Geraldo, director general de Leche para el Bienestar S.A. de C.V.

La cifra corresponde al periodo comprendido entre julio de 2025 y julio de 2026, con lo que el programa logró una cifra récord en la compra de leche fresca a pequeños y medianos productores del país.Leche para el Bienestar forma parte de la política social del Gobierno de México y tiene como uno de sus principales objetivos contribuir al acceso de alimentos para la población que enfrenta alguna situación de carencia alimentaria. Para ello, el programa realiza el acopio de leche fresca producida en el país y posteriormente distribuye leche fortificada a precios menores a los que se encuentran en el mercado comercial.

Durante este periodo también aumentó el número de personas beneficiarias. De acuerdo con las cifras dadas a conocer por Talamantes Geraldo, se incorporaron 920 mil 828 nuevos derechohabientes, por lo que el padrón nacional llegó a 7 millones 768 mil 305 personas. Del total de personas atendidas, 52 por ciento corresponde a niñas, niños de 6 meses a 12 años y adolescentes de 13 a 17 años. Además, las mujeres representan 61 por ciento del padrón.

La cobertura territorial también tuvo un crecimiento durante el último año, ya que se incorporaron 862 nuevos puntos de atención. Con esta ampliación, el programa cuenta actualmente con 13 mil 537 puntos de distribución en diferentes regiones del país. Asimismo, 35 nuevos municipios se sumaron a la cobertura de Leche para el Bienestar, por lo que actualmente el programa tiene presencia en 2 mil 231 municipios. Esta cifra representa una cobertura de aproximadamente 90 por ciento del territorio nacional.

En cuanto al apoyo a los productores mexicanos, el padrón de pequeños y medianos productores de leche inscritos en el programa aumentó en 283 personas, para llegar a un total de 3 mil 183 productores. También se incrementó el número de centros de acopio propios, al pasar de 52 en 2025 a 63 durante 2026. Estos centros se encuentran distribuidos en 14 estados de la República Mexicana. Entre las entidades donde actualmente operan se encuentran Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura para la adquisición y procesamiento de leche nacional, el Gobierno de México informó sobre la puesta en operación de una nueva planta pasteurizadora en Campeche. También comenzó la construcción de una planta de secado de leche en Michoacán, mientras que en diferentes centros de acopio se instalaron paneles solares, con el objetivo de mejorar las condiciones de operación de estas instalaciones.

De acuerdo con las cifras del Gobierno federal, el precio de la Leche para el Bienestar puede ser hasta 80 por ciento menor al de la leche comercial, lo que permite ofrecer este alimento a un costo más accesible para las familias beneficiarias. Con estos resultados, el programa se mantiene como uno de los principales actores en la producción y distribución de leche en México, al mismo tiempo que busca fortalecer la participación de productores nacionales y ampliar el acceso a este alimento entre la población.