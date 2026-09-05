SAT defiende crecimiento del padrón de contribuyentes y reporta alza de 28.5% desde 2018

Oficinas del SAT (Cuartoscuro)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) respondió a la información publicada este día bajo el título “Inscriben apenas un 0.97% más de contribuyentes en 2025” y señaló que el padrón de contribuyentes registró un crecimiento de 28.5% entre octubre de 2018 y julio de 2026.

El organismo explicó que el padrón está integrado por personas y empresas que cuentan con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC). De acuerdo con sus cifras, el incremento registrado durante ese periodo representa un crecimiento anual promedio de 3.1%.

Crecimiento de contribuyentes activos

En cuanto a los contribuyentes activos, el SAT reportó un aumento de 17.5 millones durante el mismo periodo, lo que representa un crecimiento acumulado de 24.4%.

El organismo señaló que este comportamiento equivale a un incremento anual promedio de 2.8%, con lo que destacó el crecimiento de la base de contribuyentes activos durante los últimos años.

Menos actos de fiscalización

El SAT también informó que los actos de fiscalización ejercidos sobre contribuyentes activos se han reducido. Según los datos proporcionados, pasaron de representar 0.022% en 2022 a 0.008% en julio de 2026.

De esta manera, el organismo señaló una disminución en la proporción de contribuyentes activos sujetos a estos actos de fiscalización durante el periodo referido.

El Servicio de Administración Tributaria explicó que, conforme al comunicado SAT 01-2026, publicado el 5 de enero de 2026, y al Acuerdo por el que se emiten los criterios generales y lineamientos operativos para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2026, ejerce sus facultades de comprobación de manera concentrada.

El objetivo, de acuerdo con el organismo, es procurar que se realice una sola revisión integral por ejercicio y por persona contribuyente que presente riesgo de incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para ello, se realiza el análisis de muestras representativas de la información.

Ampliar la base de contribuyentes

El SAT sostuvo que trabaja para continuar ampliando la base de contribuyentes y mantener una recaudación que calificó como justa, eficiente y equitativa.

De acuerdo con el organismo, esta estrategia busca permitir que se cuente con recursos para el desarrollo económico del país y el bienestar de la población.