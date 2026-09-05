Exigen Diputados esclarecer la muerte de Zenyazen Escobar

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle y su antecesor Cuitláhuac García, coincidieron en el funeral del diputado Zenyazen Escobar (Tonatiuh Navarro/Cuartoscuro)

Caso Zenyazen Escobar — El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, a nombre de los legisladores de la Cámara baja, expresó su pesar por el fallecimiento de Zenyazen Escobar García, diputado federal de Morena por Veracruz, hallado muerto el viernes en el interior de su auto a orillas de una carretera en el municipio de Puente Nacional, a la vez que exigieron que las autoridades esclarezcan du deceso.

Raúl Bolaños manifestó sus condolencias a los familiares, amigos y colaboradores del legislador veracruzano y resaltó que corresponde a las instituciones encargadas de la procuración de justicia esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del legislador veracruzano.

Bolaños-Cacho Cué señaló que en la Cámara baja hay confianza en que se lleve a cabo una investigación pulcra sobre lo ocurrido y se determinen las causas sobre lo qué ocurrió.

La FGR atrajo el caso por la muerte del diputado morenista Zenyazen Escoba (Tonatiuh Navarro/Cuartoscuro)

El Grupo Parlamentario de Morena también lamentó la muerte de su compañero y expresó solidaridad con sus familiares, seres queridos y equipo de trabajo.

FUNERARIA

Por otra parte, este sábado fue velado el diputado Zenyazen Escobar en la funeraria Bosques del Recuerdo, en la colonia Cuauhtémoc de la ciudad de Xalapa.

Entre los asistentes estuvieron la gobernadora Rocío Nahle y el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, así como el exgobernador Cuitláhuac García, entre otros funcionarios.

Al salir de la funeraria, la Gobernadora Rocío Nahle lamentó la muerte del disputado morenista y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) ya atrajo el caso.

ANTECEDENTE

Zenyazen Escobar tenía 42 años y llegó a la Cámara de Diputados como representante del distrito 16 de Veracruz para la LXVI Legislatura, en el periodo 2024-2027.

Antes de ocupar una curul federal fue secretario de Educación de Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García y también se desempeñó como diputado local.

El legislador fue encontrado sin vida este 4 de septiembre dentro de su auto en la zona de La Gloria, sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa. Autoridades estatales reportaron que presentaba una herida por arma de fuego.

La Crónica de Hoy 2026