Agricultura libera más de 73 millones de moscas estériles como acciones con el Gusano Barrenador en Chihuahua y Sonora

Agricultura refuerza la estrategia para erradicar al gusano barrenador del ganado

La Secretaría de Agricultura informó la intensificación de acciones de control y erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en la región noroeste del país.

Como parte de la estrategia de contención, se han liberado por vía terrestre 73.9 millones de moscas estériles en 157 sitios estratégicos de 16 municipios de Chihuahua (Aldama, Bachíniva, Balleza, Chínipas, Chihuahua, Ciudad Juárez, Coronado, Cuauhtémoc, Matachí, Matamoros, Namiquipa, Rosales, San Francisco del Oro y Valle de Allende) y dos de Sonora (Álamos y Yécora). Los insectos fueron producidos en la panta de Metapa de Domínguez, Chiapas.

Las autoridades también han reforzado las acciones de capacitación y difusión dirigidas a productores y población vinculada con las actividades pecuarias.

Durante el operativo, personal del Senasica inspeccionó 3 mil 832 Unidades de Producción Pecuaria (UPP) en Chihuahua y 108 en Sonora, entre el 26 de julio y el 31 de agosto.

En este periodo, más de 100 mil animales, entre bovinos, caninos, caprinos, equinos, lepóridos, ovinos, aves y porcinos, recibieron tratamientos preventivos con medicamentos para reducir el riesgo de propagación de la plaga.

De acuerdo con los datos correspondientes a la semana epidemiológica 34, las medidas implementadas han permitido reducir de manera significativa los casos activos en Chihuahua, al pasar de 227 a 64, lo que representa una disminución del 71 por ciento.

En Sonora, las autoridades reportan actualmente 25 casos activos, por lo que se mantienen las labores de vigilancia, control y prevención en ambos estados.

Como parte de estas acciones, se da seguimiento a la instalación y funcionamiento de cámaras trampa dentro de áreas naturales protegidas, con el objetivo de monitorear a las especies silvestres y evaluar si pudieran representar una fuente de diseminación del Gusano Barrenador del Ganado.

En Sonora se mantienen activos cinco Puntos de Verificación e Inspección Interna (PVI) autorizados por el Senasica y se habilitó adicionalmente un sexto punto en Bavispe, en los límites con Chihuahua.

Tres de estos puntos cuentan con infraestructura especializada para la descarga, inspección y tratamiento de animales. De esta manera, los cargamentos de ganado son revisados antes de ingresar al estado, como parte de las medidas para evitar la propagación del GBG.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral de vigilancia, prevención, control y erradicación, en la que participan los distintos niveles de gobierno, productores y personal especializado, con el objetivo de contener la plaga y proteger la actividad pecuaria de la región.

La información se dio a conocer antes de que el próximo martes se retome la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos por Agua Prieta, Sonora, y luego de que el pasado se reabrió el puerto de Douglas para el ganado mexicano, con un primer envío de 750 cabezas.