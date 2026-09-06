Ángeles Verdes brindó más de 42 mil servicios durante las vacaciones de verano

Durante el periodo vacacional de verano, comprendido del 29 de junio al 30 de agosto, la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes brindó 42 mil 977 servicios y atendió a 125 mil 95 turistas que recorrieron las carreteras del país, informó la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

La funcionaria destacó que las y los integrantes de Ángeles Verdes representan un respaldo para los viajeros que transitan por las carreteras nacionales, al proporcionar asistencia mecánica, información turística y orientación durante sus recorridos.

Del total de servicios registrados durante las vacaciones, 28 mil 397 fueron proporcionados directamente en carretera, mientras que 8 mil 881 fueron solicitados mediante los canales de atención a distancia, como la línea 078 y la aplicación móvil Ángeles Verdes. Otros 5 mil 699 servicios fueron otorgados a través de los módulos de atención.

La asistencia mecánica concentró 64.9 por ciento de los servicios, en tanto que 31.2 por ciento correspondió a solicitudes de información turística.

Entre las situaciones que requirieron mayor atención se encuentran las solicitudes de información sobre sitios turísticos, que representaron 21.5 por ciento del total; los problemas relacionados con neumáticos, con 17.6 por ciento; las fallas de motor, con 13.2 por ciento; las afectaciones en sistemas de refrigeración, con 8.6 por ciento, y las fallas en sistemas eléctricos, con 6.8 por ciento.

Las rutas carreteras con mayor número de servicios fueron Cuernavaca-Caseta Paso Morelos, con 973 atenciones; Acapulco-Chilpancingo, con 548; Toluca-México Cuota, con 468; Toluca-México Libre, con 457, y Cancún-Playa del Carmen, con 456.

Por entidad federativa, Coahuila registró el mayor número de servicios, con 2 mil 302, seguido de Nuevo León, con 2 mil 254; Estado de México, con mil 790; Morelos, con mil 530; Tamaulipas, con mil 448; Hidalgo, con mil 218, y Guerrero, con mil 185.

La mayoría de las personas atendidas fueron turistas nacionales; sin embargo, Ángeles Verdes también brindó asistencia a visitantes provenientes de países como Estados Unidos, Colombia, Dominica, Argentina, Francia y España, entre otras naciones.

La Secretaría de Turismo recordó que las personas que requieran asistencia durante sus recorridos pueden solicitar apoyo a través del número gratuito 078 o mediante la aplicación móvil Ángeles Verdes.

La directora general de Servicios al Turista Ángeles Verdes, Sandra Díaz Guevara, señaló que los resultados del periodo vacacional muestran la importancia de mantener un servicio especializado para quienes optan por viajar por carretera.