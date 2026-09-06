  IMSS: A 50 años de aplicación del ENARM, amplia infraestructura educativa

ENARM Alva Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del IMSS destacó los 50 años de la aplicación del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM),

Alva Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, subrayó que la oferta de plazas para residencias médicas en el IMSS ha crecido, con lo que, en 2025, alcanzó 10 mil lugares, más de la mitad de la oferta nacional.

En este sentido, recordó que el IMSS contribuyó a la construcción de este mecanismo nacional de selección, y ha ampliado su infraestructura educativa para hacer posible que miles de médicas y médicos completen una especialidad.

Hoy, el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), vincula las aspiraciones de médicas y médicos con las necesidades en salud en México, ya que cada plaza abre una trayectoria profesional y amplía la capacidad de atención.

“El IMSS ha destacado por su mayoritaria contribución a la formación de médicos especialistas y por su intervención en cada estructura, desarrollo y despliegue del ENARM, dejando una gran huella de la selección a la atención”, dijo.

El Seguro Social, dijo, ocupa un lugar central en la continuidad de la formación de las y los médicos que presentan el referido examen, al formar parte del origen y de la construcción misma del examen, el cual llega este año su edición número 50.

Históricamente, el IMSS ha formado a una proporción considerable de los especialistas del país. En los últimos años, su oferta de plazas para residencias médicas ha registrado un crecimiento sostenido y, en 2025, alcanzó 10 mil lugares, más de la mitad de la oferta nacional.

“Mientras en 2001 se registraron 18 mil 762 aspirantes mexicanos y fueron seleccionados 3 mil 374; para 2025, la estructura educativa reunía cerca de 27 mil residentes: 389 sedes y 70 disciplinas médicas. La huella puede medirse también en los egresos, cuyo número ha mostrado una tendencia similar”, indicó.

La tarea, advirtió, no termina al concluir la residencia. La incorporación de una parte de estas médicas y médicos a los servicios institucionales permite dar continuidad a una ruta que va del examen al aula, del aula al hospital y del hospital a la atención de millones de derechohabientes, pues el Instituto contrata a más del 85 por ciento de sus egresados en promedio, año tras año.

En el marco de la 50 edición del ENARM reconoce a quienes desde distintos ámbitos dan continuidad al proceso que comienza con el examen y se prolonga a través de este examen hacia la especialización, lo cual, subrayó, exigirá estudio, disciplina, responsabilidad y disposición para aprender de cada experiencia y llegado el momento, de cada paciente.