Tragedia en Temascalcingo Tragedia en Temascalcingo: Explosión de pirotecnia deja 13 muertos y 43 de heridos (Redes Sociales)

Durante la víspera de la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Luz, habitantes del municipio de Temascalcingo, Estado de México, se encontraban disfrutando de las celebraciones previas en la comunidad de Santa María Caschedá cuando ocurrió un grave accidente.

El sábado 5 de septiembre, la explosión de una gran cantidad de material pirotécnico dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 43 heridas.

¿Qué pasó en Temascalcingo durante la fiesta patronal?

El estallido ocurrió alrededor de las 21:00 horas del sábado, según informó el director de Protección Civil Estatal, Adrián Hernández Romero.

🚨 9 muertos y 24 heridos es el saldo hasta el momento de una #explosión de #pirotecnia en Santa María Canchesdá, Temascalcingo en el #EDOMEX.



💥 Ocurrió anoche durante la celebración de las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Luz.@Pueblaonline @CronicaPuebla_ pic.twitter.com/Xssdd5ZFHE — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) September 6, 2026

La fuerza de la explosión provocó que el techo del área donde se resguardaba el material pirotécnico colapsara y cayera sobre las personas presentes.

En un primer reporte oficial se contabilizaron ocho personas fallecidas en el lugar y una más tras ser trasladada al Hospital General de Atlacomulco.

A través de las grabaciones compartidas en plataformas digitales se demostró la magnitud de la tragedia, la cual se agravó debido a la alta afluencia de familias en la zona por las festividades.

Personal de Protección Civil del Estado de México acudió al sitio para coordinar las maniobras de rescate y brindar auxilio médico a los lesionados. En el operativo participaron Unidades Municipales de Protección Civil, Bomberos de la región, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal.

Con el paso de las horas y conforme avanzaron las labores de remoción de escombros y la atención a los heridos de gravedad, la cifra de víctimas mortales aumentó a 13.