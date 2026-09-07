  Joven de 19 años toca “campana de la victoria” y logra remisión de una leucemia

Joven supera el cáncer La joven Kimberly de 19 años, tocó la campaña de la victoria al lograr la remisión de una leucemia linfoblástica aguda

Kimberly de 19 años, tocó la “campana de la victoria”, al lograr la remisión de una leucemia linfoblástica aguda, en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Hoy que toco la campana me siento muy emocionada. Este proceso ha sido muy difícil, pero la esperanza nunca se pierde y me siento motivada a darle esperanza a más personas”, expresó.

La doctora María Guadalupe Rodríguez González, jefa del Departamento de Hematología del referido nosocomio, del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, destacó que la evolución de la paciente es un gran logro y un impulso para continuar acompañando a quienes enfrentan enfermedades oncohematológicas.

Destacó que la joven recibió quimioterapia intensiva y consolidaciones hasta alcanzar la remisión, y en la actualidad se encuentra fuera de hospitalización y continuará bajo vigilancia médica.

En este sentido, recordó que será en un periodo de cinco años cuando ya se encuentre libre de tratamiento y sin haber registrado ninguna recaída, que la paciente pueda ser considerada como curada.

Se destacó que la joven paciente, dejó una huella muy especial en el servicio, pues pintó un mural e instaló la campana con la intención de brindar un mensaje de esperanza y que otros pacientes encuentren motivación durante su tratamiento o tiempo de hospitalización.

La doctora Rodríguez González señaló que el servicio de Hematología es uno de los más grandes del país, con hasta 120 pacientes hospitalizados; además, diariamente entre 50 y 60 personas reciben quimioterapia ambulatoria y mensualmente se otorgan entre 1,000 y 1,200 consultas a derechohabientes provenientes de distintas entidades de la República.

Entre los principales padecimientos atendidos se encuentran leucemias agudas, mieloma múltiple, linfomas, anemia aplásica y síndromes mielodisplásicos. El hospital cuenta además, desde 1989, con una Unidad de Trasplante de Médula Ósea que permite ampliar las alternativas terapéuticas y la supervivencia libre de enfermedad.

Resaltó que en la actualidad se dispone de mayores herramientas diagnósticas y tratamientos innovadores, con terapias cada vez más personalizadas que buscan favorecer la recuperación y la reincorporación de los pacientes a su vida cotidiana.

Para Kimberly, el mural representa la posibilidad de transformar el miedo en esperanza. “Descubrí que tener miedo está bien, pero lo más importante es ser valiente y seguir adelante. Me daba miedo el hospital, pero aquí conocí a uno de mis mejores amigos; me daba miedo lo que pudieran decir los médicos, pero me daban mucha esperanza; me daba miedo la quimioterapia, pero me permití sentir. Los miedos desaparecen al saber que todo es temporal y que hay una salida”.