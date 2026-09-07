Honor, deber, lealtad y patriotismo, los valores que guían a la Secretaría de Marina

Teniente de Corbeta María de Montserrat Zárate Varela y el Teniente de Corbeta, Infante de Marina Paracaidista Jesús Roel Vidal Ortiz

La Secretaría de Marina (SEMAR) tiene como una de sus principales bases los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo, principios que son inculcados desde el ingreso de sus elementos y que buscan orientar su trabajo al servicio de México y de la población.

Así lo explicaron la Teniente de Corbeta María de Montserrat Zárate Varela y el Teniente de Corbeta, Infante de Marina Paracaidista Jesús Roel Vidal Ortiz, quienes hablaron sobre la razón de ser de la institución, la preparación de sus integrantes y las labores que realizan las Fuerzas y Regiones Navales.

Para la Teniente Zárate Varela, uno de los objetivos principales de la Secretaría de Marina es contar con personal preparado para responder de manera inmediata ante diferentes situaciones. En el caso del Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México, explicó que su función es reaccionar ante emergencias en el mar, como la pérdida o desaparición de personas.

La teniente señaló que los elementos reciben capacitación constante para mantenerse preparados. Entre los conocimientos que desarrollan se encuentran el buceo, la inserción acuática y las técnicas para realizar rescates utilizando sillas y camillas. También destacó que la condición física y la capacidad para tomar decisiones rápidamente son características importantes para quienes participan en estas operaciones.

Por su parte, el Teniente Vidal Ortiz explicó que el trabajo de la Marina se desarrolla en diferentes áreas y que la institución se encuentra en una constante evolución para responder a las necesidades actuales del país.

En esta nueva organización, explicó, la Secretaría de Marina cuenta con la Jefatura de Operaciones Navales y la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, áreas que permiten dividir y especializar las diferentes responsabilidades de la institución.

Vidal Ortiz destacó que la razón de ser de la Secretaría de Marina está relacionada con la seguridad exterior del país y el apoyo a la seguridad interior. También incluye la acción diplomática, el apoyo a la población civil y a la seguridad pública, así como las funciones relacionadas con el estado ribereño, el estado rector del puerto y el estado de bandera.

En cuanto a los valores, ambos elementos coincidieron en que estos no deben quedarse solamente como palabras, sino que tienen que ponerse en práctica desde el primer día dentro de la institución.

La Teniente Zárate Varela explicó que el personal debe prepararse constantemente y aprender a trabajar en equipo para poder responder correctamente durante una emergencia. En estas actividades, la experiencia y el entrenamiento permiten que los elementos puedan mantener la calma y tomar decisiones aun cuando existen condiciones complicadas.

El Teniente Vidal Ortiz agregó que el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo se construyen desde la instrucción militar. El personal comienza aprendiendo a realizar sus funciones y posteriormente se integra al trabajo colectivo, primero dentro de una sección y después en una compañía. De esta manera se desarrolla un espíritu de cuerpo que acompaña al elemento durante su carrera.

Para él, estos valores son importantes porque ayudan a que cada integrante actúe de manera disciplinada y sea digno de portar el uniforme de la Secretaría de Marina y de representar al país.

La estructura naval también permite que la institución atienda las necesidades de distintas zonas del territorio. La Armada de México cuenta con dos Fuerzas Navales, una en cada litoral, que funcionan como primera línea de defensa y tienen la capacidad de proyectar el poder naval de la Federación.

También existen ocho Regiones Navales en los litorales y una Región Naval Central en la Ciudad de México. Estas regiones se dividen en zonas para poder atender de manera más específica las necesidades de cada área.

De acuerdo con el Teniente Vidal Ortiz, cada región enfrenta situaciones diferentes. En el Golfo de México, por ejemplo, existe una vigilancia permanente en la Sonda de Campeche debido a la importancia de las plataformas petroleras. En el Pacífico, uno de los principales retos son los fenómenos meteorológicos, especialmente en entidades como Guerrero y Chiapas.

La presencia de la Marina en la Ciudad de México también tiene una función importante. Vidal Ortiz explicó que la Región Naval Central permite coordinar asuntos administrativos, logísticos, de personal y operaciones, además de facilitar el movimiento de recursos entre los dos litorales cuando se necesita.

La atención a la población es otro de los puntos destacados por ambos elementos. La Secretaría de Marina realiza acciones mediante el Plan Marina, campañas médicas en comunidades alejadas y programas de proximidad social.

La Teniente Zárate Varela explicó que, durante una emergencia de búsqueda y rescate, la coordinación con la población y otras autoridades también es fundamental. Las familias reciben información sobre los avances, mientras que instituciones como Protección Civil pueden colaborar para ampliar la capacidad de respuesta.

Para ambos marinos, ayudar a una persona y lograr que pueda regresar con su familia representa una de las mayores satisfacciones de su trabajo. Zárate Varela señaló que existe orgullo y satisfacción por cumplir con la misión, mientras que Vidal Ortiz destacó que servir a México se convierte en una vocación y en una forma de vida.

Finalmente, los dos invitaron a los jóvenes interesados en formar parte de la Marina a conocer las opciones que ofrece el Sistema Educativo Naval. Vidal Ortiz explicó que existen escuelas técnicas, centros de capacitación, licenciaturas y diferentes opciones de especialización, además de una capacitación constante durante toda la carrera.

“Todo por la patria” representa la decisión de entregar mente, cuerpo y espíritu al servicio de México, con la convicción de trabajar con honor, deber, lealtad y patriotismo.