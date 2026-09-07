El PT no descarta fractura en SLP si imponen coordinador estatal... y destaca posicionamiento de Sánchez Zumaya

La carrera por SLP CIUDAD DE MÉXICO, 26JUNIO2026.- Gerardo Sánchez Zumaya (PT) se registró cómo aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional para San Luis Potosí. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La dirigencia estatal del Partido del Trabajo en San Luis Potosí celebró el posicionamiento que tiene su aspirante a coordinador estatal de la 4T en esa entidad, Gerardo Sánchez Zumaya, quien registra una fuerte competencia con la esposa del gobernador del estado, la senadora del PVEM, Ruth González Silva, e incluso aparece por arriba de ella en un “cara a cara”, según una encuesta de LA CRÓNICA DE HOY sobre las tendencias electorales en San Luis Potosí, a unos días de que Morena difunda quién será la o el coordinador estatal para esa entidad.

PT no descarta competir sin Morena y el PVEM

El dirigente del Partido del Trabajo en San Luis Potosí, Gerardo Acosta Zavala, no descartó un escenario en el que cada uno de los tres partidos que integran la alianza oficialista —Morena, PT y PVEM— compita por separado y con su respectiva candidata o candidato en la elección para renovar la gubernatura de San Luis Potosí, en caso de que se busque imponer una candidatura por parte de Morena.

“A final de cuentas este tipo de fotografías, como la encuesta de La Crónica, creo que van a poner a pensar a Morena. A lo mejor en su momento no lo vieron de esa manera, pero ya no nomás es La Crónica, sino también hay otras encuestas; como diría Andrés Manuel, hay otros datos…”, aseveró.

El PVEM se perfila para contender solo en esa elección, pues el “candado” estatutario de Morena que prohíbe el nepotismo le impide realizar una alianza con ese partido, que impulsa a la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo.

De hecho, la senadora del PVEM ni siquiera se registró en el proceso interno de la 4T, con lo cual solo quedaron Morena y PT en esa eventual alianza.

Acosta Zavala aseveró que su objetivo primario es mantener la alianza con Morena, pues consideró que sería un triunfo casi automático con el posicionamiento que tiene Gerardo Sánchez Zumaya, aunque no descartó caminar solos si no se respetan las cifras de las encuestas.

“Esperemos que la fuerza de la razón sea la que se imponga. Si nosotros vemos encuestas y Gerardo (Sánchez Zumaya) anda arriba, sería una sinrazón no apoyarlo, sería un sinsentido”, aseveró.

El dirigente petista refrendó su apoyo a Morena, pero recordó que esa relación debe ser recíproca.

“Hay una tendencia en alguna corriente de Morena, algunos compañeros que nos consideran empleados. Y creo que nuestra relación de alianza debe ser de aliados, no de empleados. Si respetamos esos conceptos, vamos a caminar bien en el 27 Morena y el PT”, sostuvo.

PT destaca la “presencia disruptiva” de Sánchez Zumaya

El dirigente del PT en San Luis Potosí consideró una “grata sorpresa” el posicionamiento que tiene su candidato en la entidad y atribuyó ese resultado a que el también empresario tiene una “presencia disruptiva”.

Consideró que la presencia del aspirante petista modificó el escenario político en San Luis Potosí, pues el PVEM y el gobernador Ricardo Gallardo no esperaban ese posicionamiento y, dijo, les movió “las aguas que estaban tranquilas para ellos”.

“Han caminado solos por cinco años, pero ahora se movieron las aguas”, indicó.

Acosta Zavala reconoció que las cosas no serán sencillas en San Luis Potosí porque será una elección de Estado, aunque recordó que están acostumbrados a ese tipo de procesos.