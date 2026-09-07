Busca Senado erradicar “coyotaje” en retiro de afores por desempleo

Buscan eliminar intermediarios a la hora de retirar recursos de Afore por desempleo

El Senado perfila modificaciones a la ley del Seguro Social para cerrar el paso al “coyotaje” y garantizar a los trabajadores el retiro parcial de sus ahorros en caso de desempleo, a fin de que puedan hacer frente a sus necesidades de subsistencia mientras se reincorporan a la vida laboral.

La minuta establece la necesidad de regular estos retiros parciales de los trabajadores que se quedan sin empleo, para evitar la intervención de aparentes promotores y gestores, que cobran con anticipación un porcentaje por realizar este trámite y que llegan a simular una operación en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por ello, con los cambios se establece que si la cuenta individual tiene al menos tres años de haber sido abierta y un mínimo de 12 bimestres de cotización al Instituto, se pueda retirar en una exhibición la cantidad que resulte al equivalente a 30 días de su salario base de cotización promedio de las últimas 52 semanas, con un límite de 10 veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización mensual.

Si la cuenta individual tiene cinco años o más de haber sido abierta, la minuta propone que se pueda retirar la cantidad que resulte menor entre 90 días del salario base de cotización promedio de las últimas 250 semanas o las que tuviere o el 11.5 por ciento del saldo de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

La Cámara de Diputados envió este proyecto el pasado 2 de septiembre, para reformar el artículo 191 de la Ley del Seguro Social y establecer que el retiro parcial de la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez sea por el salario promedio base de cotización real y no el de una operación simulada con fines onerosos, que afecte los derechos de seguridad social.

Con la finalidad de proteger los recursos de los trabajadores y los procesos de administración del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el proyecto que esta en manos del Senado, elimina una serie de obstáculos y restricciones lo que permitirá garantizar apropiadamente la disposición de los recursos.

De esta manera, las reformas que se analizarán en las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y de Estudios Legislativos Primera, pretenden hacer frente a una eventualidad como el desempleo, que pone en riesgo el poder adquisitivo de los trabajadores, su autonomía financiera y las obligaciones que tienen en alimentación, vestido o vivienda.