Fibrosis Pulmonar enfermedad devastadora, que causa la cicatrización del tejido en el pulmón

Fibrosis pulmonar Alberto Hegewisch, director Médico de Boehringer Ingelheim México, Centroamérica y El Caribe, resaltó que pese a que la Fibrosis Pulmonar es incurable e irreversible, señaló que la farmacéutica ha desarrollado una innovación terapéutica que ha demostrado seguridad y eficacia en el manejo de la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) y la Fibrosis Pulmonar Progresiva (FPP)

La Fibrosis Pulmonar es una enfermedad devastadora que se caracteriza por la formación de cicatrices en el tejido del pulmón, que origina una disminución gradual e irreversible de la capacidad respiratoria, ocasionando un impacto negativo en la calidad de vida y muerte temprana.

En el marco del Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar, que se conmemora el 7 de septiembre, el doctor Alberto Hegewisch, director Médico de Boehringer Ingelheim México, Centroamérica y El Caribe, resaltó que pese a que la Fibrosis Pulmonar es incurable e irreversible, los avances científicos han permitido que los pacientes tengan mayor independencia y una mejor expectativa de vida.

Resaltó que la farmacéutica ha desarrollado una innovación terapéutica que ha demostrado seguridad y eficacia en el manejo de la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) y la Fibrosis Pulmonar Progresiva (FPP), la cual recientemente ha sido aprobada en Estados Unidos, Unión Europea, China, Japón y Emiratos Árabes, ante lo cual, externó su confianza en que “próximamente la innovadora molécula esté disponible en México para ofrecer esperanza de vida a los pacientes que enfrentan esta condición de salud”.

Explicó que es un inhibidor oral selectivo de la enzima fosfodiesterasa 4B con efectos antifibróticos e inmunomoduladores que, a través de ensayos clínicos realizados, ha demostrado ralentizar el deterioro de la función pulmonar y prolongar la supervivencia, de acuerdo con modelos estadísticos que estiman podría incrementar la expectativa de vida hasta 9.1 años en casos de Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI), y hasta 7.2 en Fibrosis Pulmonar Progresiva (FPP).

La doctora Ivette Buendía Roldán, responsable del Laboratorio de Investigación Traslacional en Envejecimiento y Fibrosis Pulmonar del INER, indicó que Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) afecta alrededor de 3.6 millones de personas en el mundo y su incidencia en México es de entre 15 a 43 personas por cada 100 mil, siendo más frecuente en varones a partir de los 50 años.

En la FPI se desconoce la causa exacta que origina la cicatrización pulmonar; sin embargo, el consumo de tabaco, las infecciones virales, la genética y la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE,) pueden aumentar el riesgo de padecerla.

En el caso de la enfermedad pulmonar intersticial (EPI) fibrosante pueden desarrollar Fibrosis Pulmonar Progresiva (FPP), donde suele existir una enfermedad subyacente, como artritis reumatoide o esclerosis sistémica, condición que afecta a 5.6 millones de pacientes en el mundo y se caracteriza por el empeoramiento de los síntomas respiratorios, deterioro de la función pulmonar y cambios visibles en las pruebas fisiológicas y radiológicas de la enfermedad.

La doctora Natllely Itzel Ruíz, médica reumatóloga adscrita al INER, resaltó que la progresión de estas enfermedades impacta de manera constante en la vida de los pacientes, quienes, junto con síntomas como tos persistente, dolor torácico y fatiga, ven reducida su capacidad pulmonar y enfrentan una respiración cada vez más difícil que los limita para realizar actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o ejercitarse, ocasionando incapacidad y deterioro de su bienestar físico y emocional”.

La especialista recomendó estar atentos a cambios persistentes en su salud respiratoria, sobre todo en casos de tos que se prolonga por más de tres meses pese a tratamiento, o la dificultad para respirar al realizar actividades cotidianas, pueden ser señales de Fibrosis Pulmonar, por lo que recomendó acudir al neumólogo, “ya que un diagnóstico temprano puede marcar una diferencia decisiva en la vida del paciente”.