Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México mantiene atención permanente en el mar

Capitán de Corbeta, Cuerpo General José Alberto de Muner Silva (Eidalid López)

La Secretaría de Marina mantiene activo su Sistema de Búsqueda y Rescate para atender emergencias en el mar y salvaguardar la vida de personas que puedan encontrarse en peligro. El Capitán de Corbeta, Cuerpo General José Alberto de Muner Silva, de la Subesección de Búsqueda y Rescate de la Jefatura de Operaciones Navales, explicó parte de las capacidades con las que cuenta la institución para responder ante este tipo de situaciones.

De acuerdo con el capitán, la Secretaría de Marina ha tenido una transformación para responder de una manera más eficiente a las necesidades actuales y aprovechar mejor sus recursos. Dentro de estas capacidades se encuentra el Sistema de Búsqueda y Rescate, conocido internacionalmente como SAR, el cual trabaja bajo procedimientos y normas internacionales.

Este sistema permite que, cuando una emergencia de búsqueda y rescate rebasa las fronteras de un país, exista colaboración con otras naciones. De esta manera, se mantienen procedimientos similares para facilitar la coordinación y la atención de las personas que se encuentran en riesgo.

Las capacidades de la Armada de México pueden llegar hasta 500 millas mar adentro, cerca de mil kilómetros desde la costa. Para realizar las operaciones se cuenta con embarcaciones especializadas y, cuando las zonas de búsqueda se encuentran muy alejadas de la costa, también pueden utilizarse aeronaves. Una vez localizada una persona, los helicópteros pueden participar en las labores de extracción.

Actualmente, la Secretaría de Marina cuenta con 34 estaciones de búsqueda y rescate distribuidas en ambos litorales del país, principalmente en los principales puertos. Estas estaciones cuentan con personal especializado y embarcaciones disponibles las 24 horas para atender llamadas de emergencia. Cuando una estación requiere apoyo adicional, pueden enviarse aeronaves o embarcaciones desde otros puntos para reforzar la operación.

En caso de una emergencia en el mar, el apoyo puede ser solicitado por cualquier ciudadano o ciudadana. El Sistema de Búsqueda y Rescate se mantiene disponible para recibir este tipo de solicitudes y existen canales para pedir auxilio, entre ellos el número 01800 Marina y el 911, donde también pueden ser canalizadas las llamadas relacionadas con una emergencia marítima.

Una vez que se recibe una llamada de auxilio, se recopila y procesa la información proporcionada por la persona que solicita ayuda. Entre los datos más importantes se encuentra el lugar donde ocurre la emergencia y la situación que se está presentando. Contar con información clara y precisa permite determinar con mayor rapidez el punto al que deben dirigirse los elementos de rescate.

Después de procesar la información, la emergencia es comunicada a una de las estaciones de búsqueda y rescate para que pueda enviar los recursos necesarios al lugar. La rapidez en este procedimiento es importante, ya que el tiempo puede ser determinante durante una emergencia en el mar. Por ello, la capacitación del personal, la distribución de las estaciones y la disponibilidad permanente de las embarcaciones permiten reducir los tiempos de respuesta.

El capitán explicó que la Secretaría de Marina también ha incorporado tecnología para fortalecer sus operaciones. Entre las herramientas utilizadas se encuentran aeronaves y vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, además de las unidades de superficie que permiten ampliar la vigilancia y las capacidades de respuesta.

Las embarcaciones que participan en las labores de auxilio son unidades rápidas, mientras que el personal recibe capacitación constante para enfrentar diferentes situaciones. Existen elementos preparados para realizar operaciones de rescate, así como personal especializado, entre ellos buzos, que pueden intervenir cuando las condiciones de la emergencia lo requieren.

Para José Alberto de Muner Silva, una de las partes más gratificantes de pertenecer a la Secretaría de Marina es poder servir a la población. Destacó especialmente la satisfacción de ver que un marino o pescador que estuvo extraviado pueda regresar con bien a su familia.

El trabajo de la Marina en la atención de emergencias no se limita al rescate en el mar, ya que también participa en otras acciones de apoyo a la población, como la atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso.

De esta manera, el Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México mantiene una operación permanente para responder ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida humana en el mar. Con personal especializado, estaciones distribuidas en ambos litorales, embarcaciones, aeronaves y tecnología, la institución busca localizar a las personas en peligro y brindarles auxilio lo más rápido posible.