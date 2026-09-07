Conagua implementa 11 operativos de apoyo para reforzar servicios de agua potable y drenaje

Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene 11 operativos de apoyo en municipios de Durango, Guerrero, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, con el objetivo de fortalecer los servicios de agua potable y drenaje que se brindan a la población.

Las brigadas de la dependencia realizan acciones de suministro de agua mediante carros tanque, extracción y bombeo para abastecimiento, desalojo de agua ante lluvias torrenciales y limpieza de infraestructura de drenaje.

En materia de suministro mediante carros tanque, continúan los operativos iniciados el 4 de junio en Acapulco, Guerrero, y el 10 de agosto en General Simón Bolívar, Durango.

En ambos municipios se han distribuido más de 4 millones 70 mil litros de agua potable, en beneficio de más de 8 mil 600 personas.

Asimismo, en Mocorito, Sinaloa, permanece activo el operativo iniciado el 17 de junio para extraer agua destinada al consumo de la población. Hasta ahora se han bombeado más de 552 mil 100 metros cúbicos, con lo que se ha apoyado a más de 8 mil habitantes.

Ante las lluvias torrenciales registradas en distintas regiones, Conagua mantiene los trabajos para desalojar agua en Cajeme, Sonora; Tianguistenco y Toluca, Estado de México, donde los operativos comenzaron el 1 de julio y el 12 de agosto, respectivamente.

A estas acciones se sumaron nuevos operativos en Salvador Alvarado, Sinaloa, y Cajeme, Sonora.

En conjunto, las brigadas han bombeado casi 692 mil 500 metros cúbicos de agua, en auxilio de un estimado de más de 16 mil 500 personas.

Los trabajos buscan contribuir a disminuir los niveles de agua acumulada y apoyar a las autoridades locales ante las afectaciones provocadas por las precipitaciones.

Como parte de las labores preventivas, Conagua también apoya a gobiernos municipales en el desazolve y limpieza de ductos de drenaje, con el propósito de mejorar su funcionamiento y reducir el riesgo de inundaciones y desbordamientos.

Estas acciones se realizan en San Martín Texmelucan, Puebla; Tampico, Tamaulipas; y Ahome y Guasave, Sinaloa.

Hasta el momento se han limpiado 28 mil 10 metros de ductos, beneficiando a casi 39 mil 600 habitantes.

La Conagua señaló que mantendrá la coordinación con autoridades estatales y municipales para reforzar los servicios de agua potable y drenaje, particularmente en las regiones con mayor vulnerabilidad hídrica.